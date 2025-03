la compagna ha 18 anni di meno

Rick Harrison, celebre protagonista di “Pawn Stars”, ha chiesto in matrimonio la sua compagna Angie Polushkin, 18 anni più giovane, ricevendo un sì dopo oltre un anno di relazione. La notizia ha colpito i fan del programma, evidenziando come la differenza di età non abbia influito sul loro solido legame. La proposta è avvenuta in un momento speciale, immortalato in fotografie in cui Harrison, inginocchiato, presenta un anello di fidanzamento a forma di pera del peso di 6.5 carati, acquistato presso un banco dei pegni a Las Vegas.

Harrison, 59 anni, ha rinnovato la sua proposta di matrimonio poiché la precedente non era stata romantica. Entusiasta, ha condiviso la gioia della risposta positiva di Angie, 41 anni e infermiera. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, non solo per la differenza di età, ma anche per il contesto della proposta.

Con un passato matrimoniale complesso, Harrison è stato sposato tre volte e ha due figli, Corey e Adam, dal primo matrimonio, e un altro figlio, Jake, dal secondo. Nel 2020 ha divorziato da Deanna. Le sue esperienze passate hanno influenzato la sua visione delle relazioni. Tuttavia, la proposta a Angie suggerisce un nuovo inizio e la volontà di costruire una vita insieme.

Un aspetto tragico della vita di Harrison è la perdita del figlio Adam, avvenuta l’anno scorso per overdose. Questa esperienza ha segnato profondamente la sua vita, ma ora sembra deciso a guardare al futuro con speranza e ottimismo rinnovato, pronto a intraprendere questo nuovo capitolo con Angie.