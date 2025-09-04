La commozione di Hind Rajab sul red carpet di Venezia

Non sono stati gli abiti scintillanti a rubare la scena alla Mostra del Cinema. Sul tappeto rosso si è imposta la fotografia di Hind Rajab, la bambina palestinese protagonista del film “The Voice of Hind Rajab”, presentata dal cast al Festival di Venezia. Questo gesto ha trasformato il solito rituale mondano in un momento di intensa memoria collettiva, superando l’effetto di lustrini e flash. L’opera della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha ricevuto una standing ovation di 23 minuti, diventando uno dei titoli più discussi e apprezzati del Festival.

Il red carpet, solitamente dominato da abiti eleganti, ha ospitato un momento di silenzio e commozione quando il cast ha mostrato la fotografia di Hind Rajab, passando l’immagine tra di loro come atto di memoria e non provocazione.

La vera storia di Hind Rajab è toccante: all’età di cinque anni, rimase intrappolata in un’auto bombardata a Gaza mentre cercava soccorso contattando la Mezzaluna Rossa. La registrazione della sua voce disperata è diventata il cuore del film.

La proiezione ha profondamente colpito il pubblico, che ha applaudito a lungo. La regista ha commentato che la voce di Hind rappresentava un grido di aiuto da Gaza, mentre l’attrice Saja Kilani ha sottolineato l’importanza della sua storia per un intero popolo. Anche l’attore palestinese Motaz Malhees ha condiviso l’impatto emotivo del film, rievocando il suo passato.

Il progetto ha coinvolto nomi noti del cinema internazionale, tra cui Brad Pitt e Joaquin Phoenix, presenti a Venezia per supportare il cast. Questa immagine di solidarietà rimarrà impressa, evidenziando l’importanza di raccontare storie che non devono essere dimenticate.