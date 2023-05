la commovente scena del rientro a casa

Un corriere ritrova un cane disperso durante il suo turno di lavoro e si adopera per una consegna speciale: la scena del suo rientro commuove.

Un corriere della società di trasporti “FedEx” si è trasformato in un vero e proprio soccorritore di animali dispersi per un giorno. La sua spontanea decisione di aggiungere gratuitamente una tappa supplementare al suo quotidiano tragitto, dedito alle consegne, ha commosso centinaia di utenti non appena il filmato – che racconta la sua esemplare avventura – è stato condiviso in rete. Tutto ha avuto inizio con il suo inatteso incontro con un fido sconosciuto e si è concluso con l’emozionante ricongiungimento di quest’ultimo con la sua preoccupata famiglia.

Corriere ritrova un cane disperso: la scena del rientro a casa è commovente – VIDEO

Il video condiviso dal canale di notizie “FOX31 Denver” ha riportato la fase più saliente dell’interno episodio ed ha raggiunto finora un numero superiore alle 211mila visualizzazioni da parte degli utenti su YouTube. Il protagonista della storia è un cucciolo di Golden Retriever di nome Catcher.

Il fido si sarebbe sperduto durante una normale giornata lavorativa della sua padroncina. Avendo già ideato una perlustrazione nel vicinato, Catcher avrebbe poi trovato una comoda via di fuga dal cortile della sua abitazione e si sarebbe lanciato all’avanscoperta. Essendo, però, la prima volta che il Golden usciva da solo da casa: avrebbe velocemente smarrito la via del ritorno.

Nel caso in cui non si riuscisse a fermare il proprio cane in fuga o si scopra della sua assenza in un secondo momento – come è avvenuto nel caso della padroncina di Catcher – nessuno si aspetterebbe mai che uno sconosciuto possa riportarlo nel suo rifugio. E, invece, così è stato per Catcher. Il corriere ha compreso subito la situazione di smarrimento del cucciolo e – notando che il fido aveva sul suo collare l’indirizzo della sua abitazione – lo ha invitato a salire sul suo mezzo di trasporto per dargli un passaggio d’eccezione.

Al contempo, a raccontare nei dettagli quale sia stato il comportamento del cane lontano da casa ci ha pensato il nuovo amico dell’animale da compagnia precedentemente scomparso. Catcher era molto spaventato, oltre che disorientato, ed per questo che il giovane ha tentato di rassicurarlo il più possibile durante il tragitto.

Il guidatore addetto alle consegne ha così riportato il cane – sano e salvo – dai suoi proprietari. La famiglia del fido risiede a Castel Pines, una cittadina statunitense della contea di Douglas, in Colorado.

Le commoventi immagini del rientro di Catcher sono state registrate, a insaputa del giovane che portava dolcemente in braccio il piccolo Golden, dalla telecamera di sicurezza installata di fronte alla porta d’ingresso dell’abitazione della sua padroncina.