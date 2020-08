CARONIA (Messina) – Da tredici giorni, battono palmo a palmo la montagna. “Ma ancora nessuna traccia del piccolo Gioele”, sussurra Vito Spinnato, uno dei volontari della protezione civile regionale, dopo un’altra mattina passata fra trazzere, anfratti e rovi. “Questa è una montagna dove finiscono tanti, troppi misteri”, racconta. “Cinque anni fa, è scomparsa una donna, non se n’è saputo più nulla. Nel 2013, invece, una bambina venne persa di vista dai genitori per un attimo e a sorpresa ricomparve dopo ore”. Gioele no, lui è sparito. Ma i volontari, che lavorano sin dal primo giorno al fianco dei vigili del fuoco, non si arrendono.

“La storia di Viviana e del suo bambino è entrata nelle nostre vite”, dice Maria Grazia Passarello, di professione fa la commessa in un negozio a mezz’ora da qui: “Per adesso, il negozio è chiuso per ferie, così posso dedicare tutto il mio tempo alle ricerche”. Vito, il veterano dei soccorsi della zona di Mistretta, fa invece il commerciante nelle vita di tutti i giorni. Cono Ceravolo lavora in una ditta che si occupa di manutenzione di estintori. Antonino Sanfilippo, il coordinatore dei volontari della zona di Terranova, gestisce un ente di formazione: “Non è come le altre volte – dice – in questi giorni, ognuno di noi impegnato nelle ricerche si è trovato a sentire Viviana come un’amica conosciuta da sempre, e il piccolo Gioele, come un figlio, un nipote. E ogni sera è una sofferenza ritornare al campo base senza aver trovato quel bambino”.

Sono arrivati da tutta la Sicilia per contribuire alle ricerche. “Ogni giorno, dalle 30 alle 50 persone – spiega l’architetto Maurizio Venuto, coordinatore della protezione civile – tutte persone straordinarie, che anche il giorno di Ferragosto hanno lasciato i loro cari per dedicarsi a queste ricerche così difficili”. Nel gruppo ci sono pure studenti, insegnanti, esponenti delle forze dell’ordine.

Ieri, al campo base della protezione civile e dei vigili, istituito all’interno del distributore Ip lungo la statale 113 dopo Canneto di Caronia, sono arrivati anche alcuni turisti per proporsi come volontari. “Ma nelle nostre squadre ci sono solo persone specializzate”, spiega l’architetto Venuto. Da Catania, sono arrivati ad esempio dei volontari che gestiscono delle unità cinofile.

Francesco Scuto e Artù, un bellissimo Labrador di cinque anni, sono appena tornati al campo base. “Siamo in squadra insieme da due anni. E cerchiamo di dare il massimo in questi giorni”. Francesco e i suoi compagni volontari non si arrendono all’evidenza del tempo che passa. “La montagna è piena di insidie – ripete Vito Spinnato ai più giovani, e torna a raccontare le sue storie. Da venticinque anni, cerco persone scomparse lassù. Ho imparato che le sorprese sono sempre possibili”.

I ragazzi sorridono, si scambiano un po’ di pane e prosciutto sotto il sole cocente e tornano a fare un breefing con i vigili del fuoco. Le ricerche riprendono.







