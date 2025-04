La Commedia Divina: il nuovo album “Pomeriggio Piovoso di Domenica” in uscita il 19 settembre

I The Divine Comedy tornano con un nuovo capitolo della loro carriera: il 19 settembre pubblicheranno “Rainy Sunday Afternoon”, il tredicesimo album, considerato da Neil Hannon il suo miglior lavoro fino ad ora. Registrato agli iconici Abbey Road Studios, l’album è scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Hannon e abbraccia tutte le sfumature emotive del suo repertorio, dalla tristezza all’ironia, fino alla rabbia e al caos dell’umanità.

Neil Hannon ha commentato il nuovo progetto, descrivendolo come una rappresentazione della sua personalità. Ha sottolineato che, sebbene una parte della sua musica celebri la leggerezza e la follia, come i brani per Wonka, c’è un lato più oscuro e malinconico che è emerso frequentemente di recente. Secondo Hannon, questo album rappresenta un modo per affrontare tali sentimenti, esplorando temi come la mortalità, i ricordi, le relazioni e le turbolenze politiche e sociali.

In anticipo sulla pubblicazione, è stato rilasciato il singolo “Achilles”, che offre un primo assaggio di ciò che gli ascoltatori possono aspettarsi dall’album. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale della band all’indirizzo www.thedivinecomedy.com.