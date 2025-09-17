28.8 C
La Commare omaggia Mia Martini e Loredana Berté a Palermo

Da StraNotizie
Al Teatro Agricantus di Palermo ritorna la musica con un evento speciale. Giovedì 18 settembre, alle 21, si esibirà La Commare, pseudonimo di Giorgia La Commare, una giovane cantautrice e bassista di Erice, che ha cominciato la sua carriera grazie al programma “Ti Lascio Una Canzone”.

Attualmente poco più che ventenne, La Commare ha partecipato a “The Voice Of Italy” e “Don’t Forget the Lyrics”. Ora porta avanti il suo progetto musicale come cantautrice e dal 2021 presenta il suo spettacolo “Sorelle… Mia & Loredana”, un tributo alle sorelle Mia Martini e Loredana Berté, con la regia di Mario Incudine.

Questa produzione di teatro-canzone esplora il legame personale e artistico tra le due cantanti, che, nonostante le loro differenze, rappresentano due facce della stessa medaglia: Mia, riservata e attenta, e Loredana, più provocatoria e trasgressiva. Pur essendo complici, hanno anche avuto momenti di rivalità, unite da un sorriso che le lega indissolubilmente.

“Sorelle… Mia & Loredana” offre uno sguardo profondo sulla vita delle due artiste, dalla loro carriera a partire dagli anni ’70 fino alla tragica data del 12 maggio 1995. La Commare, interpretando entrambe le sorelle, condurrà il pubblico attraverso una serie di canzoni indimenticabili, supportata da una band dal vivo. Lo spettacolo, commovente e toccante, rende omaggio a canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e la vita di molte persone.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

