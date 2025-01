La Comica Pronta a Condividere il Palco con Carlo Conti al Festival

Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, è stato riportato che Katia Follesa potrebbe essere una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio. Secondo ANSA, Follesa affiancherebbe Carlo Conti in una delle serate della manifestazione. Si attende un annuncio ufficiale da parte di Conti, che verrà comunicato prossimamente al Tg1.

Per Katia Follesa, il Festival rappresenterebbe un proseguimento della collaborazione con Carlo Conti, con il quale ha già lavorato nell’ultima edizione di “Tale e quale show”, dove ha rivestito il ruolo di giudice speciale. La comica è nota al pubblico italiano per la sua carriera, iniziata negli anni 2000 a Zelig, dove formava un duo con Valeria Graci. Negli ultimi anni ha condotto diversi programmi televisivi, tra cui “Junior Bake Off Italia”, “Cake Star – Pasticcerie in sfida” e “D’amore e d’accordo”.

Oltre a Follesa, si vocifera di altri nomi come possibili co-conduttori per il Festival. Tra questi, Milly Carlucci, che ha riscosso un notevole successo con “Ballando con le Stelle”, e Serena Rossi, che tornerà nei panni di Mina Settembre nell’omonima fiction. Anche Geppi Cucciari e Mahmood sono stati citati come candidati per affiancare Conti nella conduzione. La lista ufficiale dei co-conduttori, come per i cantanti in gara, verrà comunicata direttamente da Carlo Conti.

Katia Follesa, nata il 12 gennaio 1976 a Giussano, ha avuto un brillante percorso artistico, non solo come comica ma anche come attrice, recitando in film come “Vacanze di Natale a Cortina” e “Benvenuti al Nord”. La sua esperienza in ambito televisivo e le sue doti artistiche la rendono una scelta interessante per affiancare un presentatore esperto come Carlo Conti.

In conclusione, mentre il pubblico attende l’ufficialità dei nomi, il Festival di Sanremo 2025 promette di presentare un cast di co-conduttori variegato e ricco di talenti, continuando la tradizione di presentare volti noti e amati nella musica e nello spettacolo italiano.