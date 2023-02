“La colpa non è sua”

Renato Zero parla di Rosa Chemical a Sanremo e apre a una sua partecipazione nel 2024: le parole del cantautore.

Ne hanno parlato tutti. Mancava solo il suo commento, ed è puntualmente arrivato. Renato Zero alla fine ha rotto il silenzio e ha detto la sua su Rosa Chemical, protagonista di mille polemiche a Sanremo 2023. Un cantante che, come Achille Lauro prima di lui e come ogni altro artista vagamente androgino, è stato paragonato anche al Re dei Sorcini. La differenza però rimane grande, e ha tenuto a sottolinearla lo stesso cantautore romano, che è intervenuto sulla questione relativa al suo bacio con Fedez per prendere le sue difese, attaccando indirettamente chi ha voluto portarlo sul palco dell’Ariston…

Renato Zero commenta Rosa Chemical a Sanremo

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il suo nuovo tour, Zero a Zero, il leggendario cantautore ha parlato del caso più spinoso di Sanremo, prendendo le difese di Rosa Chemical, anche se ne ha in qualche modo, contemporaneamente, sminuito le capacità artistiche.

Renato Zero

Sempre franco e poco propenso al pareggio a reti inviolate, nonostante il nome del suo nuovo tour, l’artista è andato all’attacco: “Non è colpa di Rosa, ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità“. Parole chiare ed esplicite. Mentre una volta c’erano moltissimi esperti nelle case discografiche che aiutavano gli artisti giovani a trovare la propria strada, a maturare con i giusti tempi, oggi secondo Renato si getta un artista sul palco in maniera quasi improvvisata, dandogli la responsabilità di andare in scena davanti a un pubblico anche senza vere competenze.

Renato Zero a Sanremo nel 2024?

E pensare che Renato era stato anche invitato da Amadeus, secondo quanto trapela, per partecipare come ospite in questa edizione della kermesse. Una notizia che lo stesso Zero non ha voluto smentire, ma di cui ha parlato aprendo uno spiraglio per l’immediato futuro…

“Se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino…“, ha confessato l’artista, che potrebbe dunque mettere piede sul palco dell’Ariston a distanza di molti anni dall’ultima volta, datata 2016.