La ColorOS 15 sarà presentata durante la Conferenza degli Sviluppatori OPPO 2024

Oppo ha annunciato che la sua annuale Oppo Developer Conference (ODC) si terrà il 17 ottobre, un evento atteso per la presentazione di ColorOS 15. Il tema di quest’anno, “AI, One Step Closer”, suggerisce che l’intelligenza artificiale sarà al centro delle novità. Durante la conferenza, Oppo svelerà applicazioni innovative che utilizzano l’AI, presenterà nuove tecnologie e illustrerà come migliorare l’esperienza di gioco degli utenti, oltre a dare uno sguardo al futuro dei trasporti.

Tra le nuove funzionalità di ColorOS 15, spicca un assistente AI per la gestione delle note, capace di organizzare e gestire le note con un semplice clic. Il nuovo sistema operativo sarà profondamente integrato con l’AI, puntando a migliorare le prestazioni e l’usabilità. ColorOS 15 sarà basato su Android 15, introducendo caratteristiche come la sincronizzazione delle notifiche tra dispositivi, spazi privati e un multitasking ottimizzato per schermi più ampi. La versione completa di Android 15 dovrebbe essere lanciata a metà ottobre, mentre la tempistica specifica per la distribuzione di ColorOS 15 sarà confermata durante l’ODC.

Oltre ai modelli più vecchi che riceveranno aggiornamenti, la serie Oppo Find X8 è attesa come l’ideale per mettere in risalto le novità di ColorOS 15. Dalle immagini trapelate, il nuovo smartphone dovrebbe includere un pulsante di controllo della fotocamera, una funzionalità simile alla Dynamic Island e un sistema di ricarica magnetica.

In sintesi, l’Oppo Developer Conference promette di essere un evento ricco di novità, con un forte focus sull’intelligenza artificiale e sul miglioramento dell’interazione utente, portando nuovi strumenti e funzionalità nella loro nuova interfaccia ColorOS 15, destinata a rivoluzionare l’esperienza con i dispositivi Oppo e a preparare il terreno per i futuri sviluppi della marca.