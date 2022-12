la colonna sonora e la trama del film

La colonna sonora e la trama di Last Christmas, il film con Emilia Clarke ispirato alla canzone natalizia degli Wham.

La potenza di un brano come Last Christmas, grande successo degli anni Ottanta degli Wham!, uno dei classici natalizi più amati di tutti i tempi, ha ispirato anche uno dei film dedicati al Natale più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando dell’omonima pellicola del 2019, scritta e diretta da Paul Feig, sceneggiata da Bryony Kimmings ed Emma Thomspon, con protagonisti Emilia Clarke e Henry Golding. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla colonna sonora e la trama.

La colonna sonora di Last Christmas

Commedia romantica ambientata a Londra, la pellicola è stata ispirata dal grande successo di George Michael e gli Wham!, protagonisti presenti anche fisicamente all’interno del film. Se il compianto George non poté, ovviamente, prendere parte al progetto, per forza di cose, troviamo infatti in una scena un cameo di Andrew Ridgeley, l’altra metà del noto duo britannico.

George Michael

Composta da Theodore Shapiro, la colonna sonora ufficiale contiene quattordici grandi successi degli stessi Wham! e di George Michael, oltre a un pezzo inedito, This Is How (We Want You to Get High), registrato nel 2015.

Di seguito la tracklist ufficiale:

1 – Last Christmas

2 – Too Funky

3 – Fantasy

4 – Praying for Time

5 – Faith

6 – Waiting for That Day

7 – Heal the Pain

8 – One More Try

9 – Fastlove

10 – Everything She Wants

11 – Wake Me Up Before You Go-Go

12 – Move On

13 – Freedom! ’90

14 – Praying for Time

15 – This Is How (We Want You to Get High)

La trama di Last Christmas

La storia racconta le vicende di Kate, una ragazza, un po’ goffa e molto sfortunata, che si trasferisce con la famiglia in Inghilterra. Sempre pronta a prendere le decisioni sbagliate e vittima di vizi come l’alcol, sogna di diventare una cantante famosa, ma non è mai riuscita a far emergere il suo talento. Per guadagnare qualcosa, è costretta a lavorare come elfo in un negozio di decorazioni, ed è sul luogo di lavoro che incontra il giovane Tom, un ragazzo bello, aitante e dal cuore d’oro.

Sarà Tom a riuscire ad andare oltre alle apparenze, a vedere ciò che Kate ha davvero da offrire e a tirare fuori la parte di lei, permettendole di imparare ad ascoltare il loro cuore e di avere fede nell’amore e nel loro sentimento.

Di seguito il trailer di Last Christmas: