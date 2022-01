Samuel dei Subsonica ha realizzato la colonna sonora di Underwater, film-documentario sull’ex nuotatrice, diretto da Sara Ristori.

Samuel, frontman dei Subsonica, ha realizzato la colonna sonora di Underwater, film diretto da Sara Ristori, che racconta la vita e la carriera di Federica Pellegrini, ex nuotatrice e vincitrice di molteplici medaglie nella propria disciplina agonistica. Il musicista ha rivelato di aver avuto il compito di raccontare il percorso di un personaggio così importante “andando a scoprire la persona [e] le sue fragilità“.

Samuel dei Subsonica si è occupato della realizzazione della colonna sonora di Underwater, film che racconta la vita e i successi sportivi di Federica Pellegrini, grande nome dello sport tricolore, ex nuotatrice e ora richiesto volto televisivo. L’annuncio su Instagram:

Il musicista è stato contattato per farsi carico di questo importante compito e, in merito, ha dichiarato quanto segue: “Sono stato chiamato dalla produzione, con la quale avevo già collaborato per X Factor, perché insieme a Federica avevano idealizzato il mio mondo musicale come un buon punto di partenza per sonorizzare il documentario, mi sono introdotto nel mondo di questa grande sportiva, che non conoscevo ancora bene dal punto di vista umano”.

La ‘Divina’ raccontata dalla musica

Samuel, poi, aggiunge che: “È stato un percorso di crescita, perché per raccontare la vita di un personaggio così importante dal punto di vista sportivo avevo solo una gamma di colori da evidenziare. Invece andando a scoprire la persona, le sue fragilità, ho potuto creare un caleidoscopio di colori sonori da utilizzare per il documentario“.

Il film è stato prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures e si focalizza sulla ‘divina’ e sul suo percorso di crescita, composto da tanti record: la Pellegrini, infatti, ha portato a casa diverse e prestigiose vittorie olimpiche, classificandosi, per ben cinque volte, in finale olimpica con la medesima specialità e collezionando 53 medaglie internazionali.