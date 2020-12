Soul, la colonna sonora: le canzoni e la musica del nuovo film della Disney Pixar, basato sul jazz, la new age e la space music.

Il 25 dicembre è stato rilasciato ufficialmente su Disney+ Soul, il nuovo lungometraggio animato della Pixar che ha riscosso grande successo tra la critica, anche se non sono mancate perplessità da parte di alcuni fan di vecchia data della Disney, soprattutto per il carattere molto ‘adulto’ della pellicola. Tra gli aspetti che maggiormente spiccano nel film c’è la musica, con una colonna sonora d’autore tra jazz e new age.

La colonna sonora di Soul

La musica del film è parte integrante della storia (il protagonista, Joe Gardner, è un insegnante di musica), e anche per questo l’attenzione alla colonna sonora è stata massima. Le musiche originali della pellicola portano una doppia firma importantissima: quella di Trent Reznor (mente dei Nine Inch Nails) e di Atticus Ross, già premiati nel 2011 conun Oscar per la miglior colonna sonora (in particolare per il film The Social Network).

Non solo Trent e Atticus. Tra le canzoni di stampo jazz c’è infatti anche lo zampino di Jon Batiste, 34enne musicisita che ha già avuto modo di suonare con nomi del calibro di Stevie Wonder, Prince e Lenny Kravitz. Il brano portante di Soul è It’s All Right, composto da Curtis Mayfield e pubblicato la prima volta nel 1963 con gli Impressions, un classico del soul riarrangiato per l’occasione e presente nei titoli di coda in duetto con Celeste:

Tra i produttori della colonna sonora c’è anche Cody Chesnutt, cantautore e chitarrista tra i più amati della cosiddetta neo soul. Tra l’altro, l’artista dà voce anche a un personaggio in un cameo del film, in particolare a un busker all’interno della metropolitana.

Canzoni Soul: c’è anche Stefano Bollani

Per la versione italiana del film, durante i titoli di coda ci sarà una canzone originale. Si tratta di Villa Incognito, brano composto ed eseguito da un grande nome del nostro jazz, il pianista Stefano Bollani. Ecco il video di presentazione della canzone composta dal grande artista italiano:

