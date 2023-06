Cosa succede se la cognata di J-Ax ha condiviso il dissing di Luis Sal a Fedez (“dillo alla mamma, dillo all’avvocato“)? Perché è successo davvero. E il drama si infittisce.

Chi ha avuto accesso a internet nelle ultime ventiquattro ore si è sicuramente imbattuto in qualche meme di “dillo alla mamma dillo all’avvocato“, ovvero il dissing che Luis Sal ha fatto contro Fedez nel suo celebre video risposta in merito alla querelle su Muschio Selvaggio.

Meme, video-reaction, fotomontaggi: quella frase è diventata in poche ore virale e qualsiasi pagina trash l’ha condivisa ironizzandoci sopra. Estrapolata e condivisa così per com’è stata detta è indubbiamente ironica e divertente, ma dietro quella frase c’è tutto il dolore e la delusione di un’amicizia finita. Per questo motivo se a condividerla è stata la cognata di J-Ax ha tutto un altro sapore.

La cognata di J-Ax condivide il dissing di Luis Sal contro Fedez

Il video “dillo alla mamma dillo all’avvocato” la cognata di J-Ax l’ha condiviso ben due volte. La prima volta re-postando la storia di una sua amica che l’aveva taggata scrivendo “karma is your checks about to bounce” e aggiungendo come scritta “avvocatoooo“; mentre la seconda volta ha condiviso il video remixato scrivendo “su le mani Papete!”.

Lei è Jill Nizzotti che la scorsa estate è convolata a nozze col rapper Grido, fratello di J-Ax.

Dopo anni di silenzio e una rottura che sembrava definitiva, i rapporti fra Fedez e J-Ax sono tornati ad essere molto buoni tant’è che sono attualmente in giro per il tour promozione di Disco Paradise insieme ad Annalisa.

Come l’avrà presa Fedez questa storia?