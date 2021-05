Non c’è nulla di più cattivo dell’odore del caffè al mattino. “Sembra spazzatura” raccontano alcune persone guarite dal Covid. “Fra i positivi della prima ondata, il 20% dopo un anno ancora non ha recuperato olfatto e gusto. In qualche caso hanno sensazioni distorte. Confondono ad esempio odori buoni e cattivi, come nel caso del caffè” spiega Paolo Boscolo Rizzo, professore di rinologia all’università di Trieste. Fin dall’inizio della pandemia con i suoi colleghi si è concentrato su questi peculiari sintomi del Covid. Oggi partecipa a un progetto di riabilitazione per i pazienti che ancora faticano a ritrovare il piacere del cibo o rischiano di dar fuoco alla cucina perché non sentono l’odore di bruciato. “La riabilitazione si basa sulla stimolazione olfattiva” spiega Arianna Di Stadio, professoressa di neuroscienze all’università di Perugia, che ha messo a punto il protocollo. La sperimentazione iniziata all’ospedale di Fano, si è estesa a un’altra decida di centri italiani (per informazioni trattamento.anosmiacovid@hotmail.com). “Si parte da un test olfattivo per valutare il danno – spiega Di Stadio – poi vengono somministrate delle essenze allo scopo di stimolare il sistema nervoso e aiutarlo a rigenerarsi”.

I ricercatori descrivono come promettenti i risultati, che però non sono ancora stati raccolti per la pubblicazione scientifica. Né finora si è raggiunta un’unanimità sulla spiegazione dei sintomi che in gergo tecnico vengono chiamati anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del gusto) o parosmia: la distorsione degli odori, quando il vino odora di benzina o gli shampo e i dopobarba di una vita rendono inavvicinabile la persona amata. “Olfatto e gusto vengono persi quasi sempre insieme” spiega Di Stadio. “A essere precisi, è la scomparsa del primo a determinare quasi sempre quella del secondo. I casi di chi sente gli odori ma non i sapori sono veramente rari”.

Il disturbo è assai più diffuso di quanto si pensi: “Il 65-70% dei positivi al tampone ne soffre. Si pensa che il problema sia più frequente fra le persone con Covid lieve” aggiunge Boscolo Rizzo. “Ma potrebbe essere un’impressione errata. Chi ha sintomi gravi e non riesce a respirare non nota certo la mancanza degli odori. Se però li valutiamo con dei test che misurano olfatto e gusto, osserviamo che anosmia, ageusia e parosmia colpiscono anche loro, con le stesse percentuali”.

Se gli italiani diagnosticati con il Covid sono oltre 4 milioni e il 20% non ha ancora riaggiustato il suo naso dopo un anno, vuol dire che centinaia di migliaia di persone oggi non riescono a gustare un buon caffè al mattino per colpa del coronavirus. “Potrebbe sembrare un problema da niente. Questi sensi d’altra parte vengono considerati di serie B, rispetto a vista e udito” spiega il professore di Trieste. “Ma chi ne soffre sa quanto insopportabile sia la sensazione. C’è chi smette di mangiare e cucinare, chi è perseguitato da sensazioni rivoltanti. Molti riferiscono di sentirsi frustrati: parenti e conoscenti non li capiscono, il sistema sanitario non dà troppa importanza a questi sintomi e non fa nulla per trattarli. Anche un po’ di empatia, da parte di noi medici, a volte è di grande aiuto”.

Il primo passo, per capire come curare la perdita di gusto e olfatto, sarebbe conoscerne le cause. Ma nemmeno qui c’è unanimità. “Sembra che il problema sia a livello centrale, nel bulbo olfattorio, all’interno dell’encefalo” spiega Di Stadio. “Il coronavirus riesce a infettare le cellule del sistema nervoso alterando le connessioni fra le sinapsi”. Ma non è l’unica spiegazione. “Un’ipotesi alternativa è che il danno sia invece periferico” spiega Boscolo Rizzo. “A essere coinvolto è forse l’epitelio che riveste alcune cavità nasali: qui si trovano i neuroni sensitivi olfattivi, circondati da cellule di supporto. Queste ultime hanno sulla superficie molti recettori Ace2, che permettono al coronavirus di infettare le cellule. Venendo meno il loro ruolo protettivo, anche i neuroni subiscono un danno. Tuttavia, proprio perché sono a contatto con l’esterno e possono danneggiarsi, questi sono gli unici neuroni dell’organismo che grazie alla presenza di cellule staminali possono rigenerarsi. Il training olfattorio che proponiamo come terapia mira proprio a far maturare queste cellule, facendole diventare neuroni in grado di rispondere agli stimoli odorosi”.

Il paziente viene visitato in uno dei centri ad hoc. Lo si sottopone a un test che misura la soglia minima di percezione di un odore. E’ poi previsto un test di discriminazione, in cui bisogna distinguere due odori diversi. Infine c’è il test di identificazione, che chiede di dare il nome a 16 essenze diverse. La stimolazione, da fare a casa per un certo numero di minuti ogni giorno, consiste nell’annusare alcuni stick simili a pennarelli riempiti con profumi simili a quelli noti. “Proprio perché la componente emotiva è così importante – spiega Di Stadio – abbiamo scelto odori della nostra tradizione gastronomica, come agrumi e pesca, caffè e cioccolato, fontina e parmigiano”.

Ogni paziente che perde olfatto e gusto, poi, lo fa a modo suo. “Il caffè che diventa insopportabile è piuttosto diffuso” spiega Boscolo Rizzo. “Ma per il resto, ognuno ha sensazioni molto individuali”. Questi sensi d’altronde, aggiunge Di Stadio “hanno legami profondi con la memoria e le emozioni. E’ normale che anche i disturbi varino molto da persona a persona”.

Prevedere il futuro, ovviamente, è per i medici impossibile. “Non sappiamo se e quando un paziente recupererà le sensazioni perdute” spiega il neuroscienziato di Trieste. Per la sua collega di Perugia, “man mano che passa il tempo si riducono le possibilità di un recupero completo, perché le capacità rigenerative del sistema nervoso sono limitate”. Ma un criterio per la prognosi non c’è. “Altre malattie infettive causano disturbi simili. Abbiamo visto che olfatto e gustopossono essere recuperati anche a distanza di tre anni. Ovviamente non sappiamo come si comporterà il coronavirus, che è con noi da poco più di un anno”.