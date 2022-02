FantaSanremo 2022, la classifica: i punteggi dei concorrenti della kermesse spiegati serata dopo serata.

Grande successo per Sanremo 2022 e soprattutto per il FantaSanremo 2022, iniziato con un grandissimo exploit già nella prima serata. Complice la partecipazione al gioco anche di alcuni cantanti, che si sono divertiti a regalare bonus ai loro fan. Scopriamo insieme la classifica dopo la puntata di esordio del Festival e tutti i punteggi dei dodici artisti spiegati nel dettaglio.

FantaSanremo 2022: classifica e punti

Undicesimo e ultimo posto ex aequo dopo la prima puntata del Festival per due artisti amati dai giovani ma che partivano svantaggiati già a priori per dei malus che fanno parte del loro personaggio. Stiamo parlando di Rkomi, che ha regalato ai fan solo un +5, frutto dei bonus Outfit monocromo e Ringarziamento pubblico (+10, +5) e del malus autotune (-10). Gli fa compagnia Dargen D’Amico, anche lui con un +5, frutto nel suo caso del bonus Ringraziamento al pubblico e del malus Occhiali da sole (-5).

Dargen D’Amico

Ottava posizione ex aequo per ben tre dei protagonisti di questa prima serata del Festival. Si tratta di Yuman, Massimo Ranieri e della coppia Mahmood e Blanco. Il vincitore di Sanremo Giovani ha messo insieme un +15 frutto di due bonus: Presentato da co-conduttrice (+5) e Outfit monocromo. Stesso totale e stessi bonus per il cantante partenopeo, e per la coppia in testa alla classifica della kermesse.

Massimo Ranieri

Settima in solitaria con un bel +20 troviamo invece Noemi, che ha regalato ai fan tre bonus: Presentata da co-conduttrice, Outfit monocromo e Ringraziamento pubblico. La scavalcano al sesto posto La Rappresentante di Lista, con un bonus di +30 formato da: Presentati da co-conduttrice, Fantasia Floreale (+10), Coreografia (+10) e Ringraziamento pubblico. Si sale quindi in quinta posizione, dove troviamo una scatenata Giusy Ferreri, che totalizza un bel +35 grazie a questi quattro bonus: Presentata da ospite, Bonus Enrico Melozzi (+10), Ringraziamento pubblico e Ultima esibizione (+10).

Giusy Ferreri

E arriviamo sul podio con un terzo posto ex aequo per due protagonisti anagraficamente molto distanti: Gianni Morandi e Ana Mena. Il cantante di Monghidoro ha collezionato un +40 grazie al bonus High Five con Amadeus (+15) e per aver detto FantaSanremo sul palco (+25). Stesso totale ma diversi bonus per la cantante spagnola: Presentata da co-conduttrice, Bonus Enrico Melozzi, Outfit monocromo, Baci al pubblico (+10) e Ringraziamento pubblico.

Ana Mena

Secondo posto per uno dei grandi favoriti di questo FantaSanremo, almeno stando al costo della sua quotazione in termini di baudi: Achille Lauro. Exploit straordinario per l’artista romano, che colleziona un +75: Prima esibizione (+10), Outfit monocromo, Scapezzolata (+20), Ombelico in bella vista (+5), Consegna fiori (+10), Fiori veri (+10), Coreografia, Baci al pubblico, con l’unico malus di essersi presentato Scalzo (-10). E chissà cosa avrebbe fatto se ci fosse stato anche il bonus sacramento sul palco…

Achille Lauro

Ma l’assoluto mattatore e probabilmente già vincitore del FantaSanremo 2022 è stato Michele Bravi, che sembra aver studiato attentamente il regolamento per trasformarsi in un distributore di bonus. Per lui, l’inizio è stato clamoroso: +110. Questi tutti i bonus messi insieme: Outfit monocromo, Fantasia floreale, Ringraziamento pubblico, Ringraziamento orchestra (+110), FantaSanremo sul palco e Papalina sul palco (+50). Chi riuscirà a far meglio? Di seguito il video: