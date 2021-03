Classifica Festival di Sanremo 2021: ecco la graduatoria parziale dopo la prima serata, con i voti della Giuria demoscopica e del pubblico da casa.

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 è andata in archivio, lasciando una scia di emozioni: dalla commozione di Fedez e Francesca Michielin al primo quadro glam rock di Achille Lauro, passando per i siparietti di Zlatan Ibrahimovic e per la grinta di Loredana Bertè. Ciò che resta è però la classifica parziale dopo la prima serata, frutto dei voti della giuria demoscopica.

Classifica Sanremo 2021

Questa la classifica parziale del Festival al termine della prima serata, con la votazione della giuria demoscopica. Sorprendono le prime posizioni di due ballate pop cantante da due donne della nostra musica, ma soprattutto il terzo posto del giovane Fasma. Deludente settimo posto momentaneo per i Maneskin, mentre si fermano a un passo dal podio Francesca Michielin e Fedez. Solo noni i favoriti Colapesce e Dimartino.

Annalisa

13 – Aiello con Ora

12 – Ghemon con Momento perfetto

11 – Madame con Voce

10 – Coma_Cose con Fiamme negli occhi

9 – Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima

8 – Max Gazzè con Il farmacista

7 – Maneskin con Zitti e buoni

6 – Arisa con Potevi dare di più

5 – Francesco Renga con Quando trovo te

4 – Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

3 – Fasma con Parlami

2 – Noemi con Glicine

1 – Annalisa con Dieci

La classifica delle Nuove Proposte di Sanremo

Non c’è una vera classifica tra le Nuove Proposte dopo la prima serata del Festival di Sanremo, ma una doppia qualificazione alla semifinale, quella di Gaudiano e Folcast, ai danni di Elena Faggi e Avincola, che vedono la loro avventura finire qui. Di seguito il video di Scopriti di Folcast: