la classifica delle più ascoltate nel 2022

La classifica delle canzoni di Natale: qual è stata la più ascoltata in assoluto nel 2022? Al primo posto c’è sempre lei, ma non mancano sorprese.

Le tradizioni sono dure a morire. Ci rasserenano, ci tranquillizzano, ci offrono conforto. Anche per questo motivo ogni anno a Natale ascoltiamo più o meno sempre le stesse canzoni, ormai diventate parte integrante della nostra routine, di quelle piacevoli abitudini che ci scaldano il cuore. Non a caso, anche per il 2022 la classifica delle canzoni di Natale vede al primo posto la regina incontrastata di queste feste. Ma non mancano alcune sorprese. Scopriamo insieme la graduatoria a livello globale di Spotify.

Le canzoni di Natale più ascoltate del 2022 su Spotify

Se a dominare la graduatoria, nel mondo, ovviamente, ma anche in Italia, sono le canzoni straniere, va detto che non mancano almeno due o tre canzoni italiane ad accompagnare la magia delle feste nel nostro paese. Su tutte A Natale puoi di Alicia o Il Natale arriva in città di Carolina Benvenga, senza dimenticare le varie versioni di Bianco Natale interpretate da artisti come Bocelli, Irene Grandi, Laura Pausini e così via.

Mariah Carey

Non c’è nulla però che possa scalfire il primato a livello mondiale di Mariah Carey e della sua All I Want for Christmas is You, che si è confermata anche nel 2022, a livello globale, la canzone più ascoltata in assoluto in questo periodo. Lo ha confermato Spotify, che ha fornito a Newsweek i dati dei brani più ascoltati durante queste feste. Una top 10 in cui non manca, comunque, qualche sorpresa.

La top 10 delle canzoni

Se Mariah è una grande conferma, si può dire lo stesso per Last Christmas degli Wham!, resa ancora più attesa dagli amanti della musica natalizia per l’esplosione del fenomeno Whamageddon. In top 10 non mancano però le new entry. In particolare, va segnalata la presenza di Do They Know It’s Christmas del Band Aid, brano del 1984 che si riaffaccia tra i primi dieci posti.

Paradossalmente, sono comunque entrate ormai nelle tradizioni collettive anche canzoni più recenti, che sono riuscite in una manciata di anni a guadagnare consensi. Che possa nascondersi proprio qui la nuova All I Want for Christmas? Difficile dirlo.

Ecco tutta la classifica delle prime dieci posizioni:

1 – All I Want for Christmas is You di Mariah Carey

2 – Last Christmas degli Wham!

3 – Santa Tell Me di Ariana Grande

4 – It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé

5 – Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee

6 – Jingle Bell Rock di Bobby Helms

7 – It’s the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams

8 – Mistletoe di Justin Bieber

9 – Snowman di Sia

10 – Do They Know It’s Christmas? del Band Aid