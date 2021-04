La classifica dei video di Sanremo 2021 a un mese dal termine della kermesse: dominano Musica leggerissima e Chiamami per nome, più indietro Zitti e buoni.

Il Festival di Sanremo 2021 è finito da un mese, e adesso è possibile tracciare un primo bilancio dei risultati delle canzoni in termini di ascolti e views. Su YouTube, come d’altronde anche sulle altre piattaforme, non sembra esserci alcun dubbio: a dominare sono stati Colapesce e Dimartino con la loro Musica leggerissima. Gli unici che riescono a restargli vicino sono Francesca Michielin e Fedez con la loro Chiamami per nome.

Sanremo 2021: i video più visti su YouTube

Dopo aver conqusitato la classifica FIMI dei singoli e quella dei brani più passati in radio, Musica leggerissima si può fregiare anche della vittoria nella gara ai video di Sanremo 2021 più visti su YouTube. A un mese dalla manifestazione, infatti, la loro clip vola con oltre 27 milioni di visualizzazioni, ovviamente il miglior risultato della carriera di entrambi gli artisti siciliani.

Fedez

C’è però chi non si allontana dai loro numeri. Stiamo parlando dei ben più prevedibili Fedez e Francesca Michielin. La loro Chiamami per nome, seconda nella classifica finale di Sanremo, si conferma seconda anche in questa graduatoria, con oltre 21 milioni di views.

Sanremo 2021 su YouTube: le altre canzoni in classifica

Le due canzoni in testa a questa particolare graduatoria sono le uniche due ad aver superato i venti milioni di views in un mese. Al terzo posto troviamo, ben distante, Zitti e buoni dei Maneskin, la canzone vincitrice del Festival, che supera i 14 milioni di visualizzazioni.

Fuori dal podio, ma non molto distanti da Damiano e compagni, troviamo La genesi del tuo colore di Irama e Voce di Madame, con rispettivamente 12 e 10 milioni di views. Non raggiungono la doppia cifra in termini di milioni, invece, Annalisa con Dieci e Noemi con Glicine.