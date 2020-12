Le classifiche di Spotify nel 2020: ecco le canzoni, gli album e i cantanti più ascoltati sulla celebre piattaforma streaming.

Dicembre è arrivato, ed è tempo di resoconti e bilanci nel mondo della musica, come in ogni altro ambito della vita. Anche Spotify prova a fare chiarezza su quello che è stato il 2020, attraverso le Wrapped, le classifiche annuali di artisti, canzoni e album più ascoltati sulla piattaforma. Classifiche che confermano il trend del dominio dalla musica urban e hip hop, con poche eccezioni, tra cui Dua Lipa e Billie Eilish in Italia e nel resto del mondo.

Le canzoni e gli artisti più ascoltati su Spotify nel 2020

Un posto d’onore in Italia negli ultimi dodici mesi lo occupa tha Supreme. Il rapper e producer di Fiumicino si è preso il primo posto nella top artist italiana, superando mostri sacri come Sfera Ebbasta (che già prenota la vetta per il 2021, avendo pubblicato il nuovo album da pochissimo giorni) e Marracash. Ha inoltre piazzato il suo album al primo posto tra quelli più ascoltati del 2020.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tha.supreme

Differente, ovviamente, la situazione a livello mondiale. Su tutti troviamo Bad Bunn. L’artista latino si piazza davanti a grandissime star come Drake e J Balvin. La canzone più ascoltata del 2020 però non è sua, ma è la hit di The Weeknd Blinding Lights.

The Weeknd

Classifiche Spotify Wrapped 2020

Gli artisti più ascoltati in Italia

1 – tha Supreme

2 – Sfera Ebbasta

3 – Marracash

4 – Gué Pequeno

5 – Geolier

Le artiste più ascoltate in Italia:

1 – Elodie

2 – Dua Lipa

3 – Billie Eilish

4 – Ana Mena

5 – Elisa

Le canzoni più ascoltate in Italia:

1 – Mediterranea di Irama

2 – Good Times di Ghali

3 – M’ Manc di Shablo feat. Geolier e Sfera Ebbasta

4 – A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena

5 – blun7 a swishland di tha Supreme

Gli album più ascoltati in Italia:

1 – 24 6451 di tha Supreme

2 – Persona di Marracash

3 – DNA di Ghali

4 – Mr. Fini di Gué Pequeno

5 – Emanuele (Marchio registrato) di Geolier

Marracash

Gli artisti più ascoltati nel mondo:

1 – Bad Bunny

2 – Drake

3 – J Balvin

4 – Juice WRLD

5 – The Weeknd

Le artiste più ascoltate nel mondo:

1 – Billie Eilish

2 – Taylor Swift

3 – Ariana Grande

4 – Dua Lipa

5 – Halsey

Gli album più ascoltati nel mondo:

1 – YHLQMDLG di Bad Bunny

2 – After Hours di The Weeknd

3 – Hollywood’s Bleeding di Post Malone

4 – Fine Line di Harry Styles

5 – Future Nostalgia di Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate nel mondo:

1 – Blinding Lights di The Weeknd

2 – Dance Monkey di Tones and I

3 – The Box di Roddy Ricch

4 – Roses – Imanbek Remix di Imanbek e Saint Jhn

5 – Don’t Start Now di Dua Lipa

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tha.supreme