Eurovision 2022, la classifica: i risultati parziali dopo la prima semifinale, in attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore.

Il momento più atteso è arrivato. L’Eurovision Song Contest 2022 è iniziato. Un evento straordinario, il più seguito al mondo tra gli show non sportivi, che mai come quest’anno sta facendo battere il cuore di tutti gli italiani. Grazie ai Måneskin, nel 2022 l’Eurofestival si tiene infatti nel nostro Paese, a Torino, e ci vede tra l’altro come protagonisti anche sul palco. Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono anche i nostri Mahmood e Blanco, che stanno facendo sognare a tutti una clamorosa doppietta.

In attesa di scoprire chi sono i primi dieci finalisti qualificati per la Grand Final dopo la prima semifinale e la prima classifica parziale, scopriamo insieme cosa suggeriscono per il momento gli ascolti in streaming su Spotify, la principale piattaforma musicale al mondo.

La classifica dell’Eurovision 2022: i dati di Spotify

Non sappiamo ancora quale sarà la graduatoria dopo le prime diciassette esibizioni, in programma nella semifinale del 10 maggio, ma è possibile già stilare una classifica parziale basandoci sui dati degli ascolti in streaming.

Eurovision Song Contest

Di seguito i dati parziali e arrotondati, che vedono i nostri Mahmood e Blanco davanti a tutti con risultati da record:

1 – Brividi di Mahmood e Blanco (Italia) – 79 milioni di stream

2 – Hold Me Closer di Cornelia Jakobs (Svezia) – 16.5 milioni di stream

3 – De diepte di S10 (Paesi Bassi) – 13.5 milioni di stream

4 – SloMo di Chanel (Spagna) – 10 milioni di stream

5 – Give That Wolf a Banana dei Subwoolfer (Norvegia) – 7 milioni

6 – Stefania dei Kalush Orchestra (Ucraina) – 6 milioni

7 – Rockstars di Malik Harris (Germania) – 5 milioni

8 – Halo di Lum!x feat. Pia Maria (Austria) – 5 milioni

9 – Space Man di Sam Ryder (Regno Unito) – 4 milioni

10 – Jezebel dei The Rasmus (Finlandia) – 4 milioni

11 – River di Ochman (Polonia) – 3 milioni

12 – Saudade, Saudade di Maro (Portogallo) – 2 milioni

13 – Eat Your Salad dei Citi Zēni (Lettonia) – 2 milioni

14 – Fulenn di Alvan e Ahez (Francia) – 2 milioni

15 – Miss You di Jérémie Makiese (Belgio) – 2 milioni

16 – Ela di Andromache (Cipro) – 2 milioni

17 – Die Together di Amanda Tenfjord (Grecia) – 2 milioni

18 – Sentimentai di Monika Liu (Lituania) – 2 milioni

19 – Lights Off dei We Are Domi (Repubblica Ceca) – 2 milioni

20 – Hope di Stefan (Estonia) – 1.5 milioni

21 – That’s Rich di Brooke (Irlanda) – 1.5 milioni

22 – Not the Same di Sheldon Riley (Australia) – 1.5 milioni

23 – In corpore sano dei Konstrakta (Serbia) – 1.5 milioni

24 – Stripper di Achille Lauro (San Marino) – 1.5 milioni

25 – Llamame di WRS (Romania) – 1 milione

26 – Sekret di Ronela Hajati (Albania) – 1 milione

27 – I Am What I Am di Emma Muscat (Malta) – 1 milione

28 – Trenuletul dei Zdob si Zdub e Fratii Advahov (Moldova) – 1 milione

29 – Með hækkandi sól delle Systur (Islanda) – 1 milione

30 – Guilty Pleasure di Mia Dimšić (Croazia) – 1 milione

31 – The Show delle Reddi (Danimarca) – 1 milione

32 – Snap di Rosa Linn (Armenia) – 1 milione

33 – Boys Do Cry di Marius Bear (Svizzera) – 500mila

34 – I.M di Michael Ben David (Israele) – 500mila

35 – Breathe di Vladana (Montenegro) – 500mila

36 – Intention degli Intelligent Music Project (Bulgaria) – 500mila

37 – Disko degli LPS (Slovenia) – 500mila

38 – Circles di Andrea (Macedonia del Nord) – 500mila

39 – Lock Me In dei Circus Mircus (Georgia) – 500mila

40 – Fade to Black di Nadir Rustamli (Azerbaigian) – 500mila