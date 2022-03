Festival di Sanremo 2022: la classifica dei video più visti su YouTube tra le canzoni della kermesse.

Dalla fine del Festival di Sanremo 2022 è passato un mese. Eppure, sembra un’eternità. In queste settimane è successo di tutto, e purtroppo non solo in positivo. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha infatti gettato nello sconforto il pianeta, mettendo subito in secondo piano tutto il resto.

La musica non si è però fermata, e nemmeno le canzoni di Sanremo, che hanno continuato il loro corso. A un mese dalla fine della kermesse, qual è il video più visto su YouTube tra quelli dei brani in gara in questa edizione? Scopriamo insieme la classifica, tra conferme e qualche sorpresa.

Irama

Qual è il video di Sanremo 2022 più visto?

Il video più visto tra quelle dell’edizione del Festival appena concluso è, nemmeno a dirlo, quello del brano che ha vinto la kermesse: Brividi di Mahmood e Blanco. I due artisti hanno collezionato con la loro canzone praticamente il doppio delle visualizzazioni del secondo in questa speciale classifica, Irama con la sua Ovunque sarai, che in un mese è riuscito a raggiungere circa 18 milioni di visualizzazioni. A completare il podio un brano che dal podio è finito lontano, Ciao ciao de La Rappresentante di Lista, con 14 milioni di views. Quarto e ultimo artista a superare i 10 milioni di visualizzazioni in un mese è Sangiovanni con Farfalle.

Elisa Toffoli

Minor fortuna per Elisa, che con il suo video si tiene comunque al quinto posto con oltre 9 milioni di views, seguita però da una canzone tra le ultime in graduatoria a Sanremo: Duecentomila ore di Ana Mena, con più di 8 milioni di visualizzazioni.

Scendendo, confermano il successo Dove si balla, Apri tutte le porte e Insuperabile, mentre stenta sorprendentemente Achille Lauro con Domenica, che conquista circa 3,5 milioni di views con due video ufficiliali (la clip vera e propria e il visual art video). Si avvicina ai 3 milioni di clic il video della star di questo Sanremo, Tananai, mentre a chiudere la graduatoria sono Giovanni Truppi e Iva Zanicchi, ancora lontani dal milione di visualizzazioni.

Classifica video Sanremo 2022 su YouTube

Di seguito la classifica completa, che non prende in considerazione Massimo Ranieri, unico artista a non aver pubblicato un video ufficiale in questo mese. Da segnalare che le visualizzazioni tra parentesi sono state arrotondate per rendere il dato più semplice da leggere:

Mahmood e Blanco – Brividi (36 milioni)

Irama – Ovunque sarai (18 milioni)

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (14 milioni)

Sangiovanni – Farfalle (10 milioni)

Elisa – O forse sei tu (9 milioni)

Ana Mena – Duecentomila ore (8 milioni)

Dargen D’Amico – Dove si balla (8 milioni)

Gianni Morandi – Apri tutte le porte (6 milioni)

Rkomi – Insuperabile (6 milioni)

Fabrizio Moro – Sei tu (5 milioni)

Emma – Ogni volta è così (5 milioni)

Matteo Romano – Virale (5 milioni)

Aka 7even – Perfetta così (4 milioni)

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica (4 milioni)

Michele Bravi – Inverno dei fiori (4 milioni)

Achille Lauro – Domenica (4 milioni)

Noemi – Ti amo non lo so dire (3 milioni)

Tananai – Sesso occasionale (3 milioni)

Highsnob e Hu – Abbi cura di te (2 milioni)

Giusy Ferreri – Miele (2 milioni)

Le Vibrazioni – Tantissimo (2 milioni)

Yuman – Ora e qui (1 milione)

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (600mila)

Iva Zanicchi – Voglio amarti (600mila)