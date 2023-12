la classifica dei video più visti del 2023

Al primo posto della classifica si piazza Marco Mengoni con oltre 98 milioni di visualizzazioni. Medaglia d’argento per Lazza, terzo posto per Geolier.

La fine dell’anno si avvicina ed è tempo di bilanci: Vevo ha svelato i dieci videoclip più visti sulla piattaforma nel 2023.

La classifica

Al primo posto troviamo il video di Due Vite di Marco Mengoni con 98 milioni di visualizzazioni che arrivano a circa 100 contando anche la versione a 3 minuti realizzata appositamente per l’Eurovision 2023 e la versione italo-francese intitolata “La derniére chanson” e pubblicata a fine ottobre. Il video del brano vincitore di Sanremo 2023 si è poi aggiudicato un altro record: da ben 44 settimane si trova nella classifica dei brani più popolari su YouTube.

Mengoni è il primo artista a vincere per la seconda volta da solista nella categoria Big dall’ormai lontano bis ottenuto da Peppino di Capri del 1976, che aveva vinto la prima volta nel 1973. Inoltre, è il terzo partecipante del 20esimo secolo a vincere per la seconda volta il Festival, dopo i Matia Bazar nel 2002 e Mahmood in coppia con Blanco nel 2022.

Al secondo posto della classifica troviamo poi Lazza, con il video di “Cenere“, che ha raccolto 64 milioni di visualizzazioni e al terzo posto Annalisa che con il video di “Mon amour” ha ottenuto ben 56 milioni di visualizzazioni. A seguire abbiamo: Mr Rain, Geolier, Blanco e Mina, Angelina Mango e infine Madame.

Marco Mengoni a Parigi

Sanremo rimane una piattaforma di lancio importante

È interessante notare come ben quattro brani di questa top 10 siano brani che hanno partecipato a Sanremo 2023: questo significa che Amadeus è un conduttore capace non solo di scegliere bene il proprio cast, ma anche di selezionare brani che trovano poi un ottimo riscontro nel pubblico e che sono capaci di superare la “bolla sanremese”. Lo dimostrano le oltre 4 milioni di copie certificate dopo la fine del Festival. A completare la classifica dei video più visti infatti ci sono ben tre nomi che Amadeus ha scelto per competere a Sanremo 2024 il prossimo febbraio, ovvero Geolier, Angelina Mango ed Annalisa.