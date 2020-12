La classifica dei video più visti su YouTube nel 2020: al primo posto tra i non musicali ci sono Bugo e Morgan, tra i musicali domina Karaoke.

Bugo e Morgan hanno conquistato YouTube. Il video del celeberrimo ‘Bugogate’ a Sanremo 2020 è il più visto tra quelli non musicali del 2020, con ben 17 milioni di visualizzazioni. Un risultato straordinario che ne certifica la portata storica. Tra i video squisitamente musicali, invece, domina la hit estiva Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, con quasi 95 milioni di views.

Morgan e Bugo video più visto su YouTube

Bugo e Morgan hanno dominato Sanremo, diventando virali più degli altri concorrenti, e hanno fatto la storia con un video tra i più visualizzati dell’anno su YouTube. Un siparietto che ha di fatto rilanciato le carriere di entrambi gli artisti.

Morgan

Proprio per questo in molti si chiedono se sia stato tutto organizzato. La risposta l’ha data lo stesso ex Bluvertigo nel corso di un’intervista rilasciat a Rockol: “Quello era buonsenso. Bugo in quel momento pur di fare successo avrebbe venduto la madre. Mi chiedeva di poter usare la mia fama per salire su quel palco. Gli diedi dello stron*o tre mesi prima del Festival, per come si comportava, e gli spiegai cosa non mi piaceva. Lui fece finta di niente. Alla fine ha iniziato a sfottermi, umiliandomi continuamente“.

La classifica dei video più visti su YouTube nel 2020

Per quanto riguarda i video musicali più visti su YouTube nel 2020, dominano le hit estive, con l’eccezione di alcuni brani di Sanremo, tra cui Viceversa di Gabbani, arrivata seconda anche in questa speciale classifica:

1 – Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

2 – Viceversa di Francesco Gabbani

3 – A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena

4 – Non mi basta più di Baby K con Chiara Ferragni

5 – Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini

6 – Ciclone di Takagi e Ketra con Elodie, Mariah e Gipsy Kings

7 – Fai rumore di Diodato

8 – Good Times di Ghali

9 – Rapide di Mahmood

10 – Chega di Gaia

Di seguito il video ufficiale di Karaoke: