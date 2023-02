La classifica dei più ascoltati (di sempre!) su Spotify Italia

Spotify Italia ha festeggiato 10 anni e per l’occasione ha rilasciato varie classifiche celebrative. C’è la classifica dei brani più ascoltati di sempre, quella delle artiste più streammate e quella degli artisti.

In un mondo dove si abbattono le etichette di genere (come ha fatto X Factor che ha abolito le squadre divise per genere di nascita accogliendo a braccia aperte tutte le persone fluide) Spotify Italia ha diviso per sess0 le classifiche attirando ovviamente un po’ di critiche. Nel dubbio, l’uomo più ascoltato di sempre è Sfera Ebbasta, mentre la donna è Madame.

Classifica Spotify, gli artisti più ascoltati in Italia dal 2013 a oggi

1) Sfera Ebbasta

2) Guè Pequeno

3) Salmo

4) Thasup

5) Marracash

Classifica Spotify, le artiste più ascoltate in Italia dal 2013 a oggi

1) Madame

2) Elisa

3) Alessandra Amoroso

4) Elodie

5) Baby K

I 5 brani italiani più ascoltati in Italia dal 2013 a oggi

Nella classifica delle canzoni più ascoltate si fa notare Blanco presente con ben due singoli, anche se a vincere è Salmo con la sua hit Il Cielo Nella Stanza.

1) Il Cielo Nella Stanza – Salmo

2) Mi Fai Impazzire – Blanco e Sfera Ebbasta

3) Notti In Bianco – Blanco

4) Una Volta Ancora – Fred De Palma

5) Malibu – Sangiovanni

Per celebrare al meglio il compleanno, Spotify ha festeggiato 10 anni con un video con tutti gli auguri che gli sono stati fatti dagli artisti in gara al Festival di Sanremo. Quasi tutti, dai. Indovinate chi mancava? Ovviamente lei, l’artista A.O.