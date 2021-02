Il team di Bestlife ha condotto una ricerca per individuare i gruppi più odiati di sempre: ecco le 21 band più detestate dal pubblico.

Non tutti i gruppi musicali ottengono il successo sperato. Ci sono band più odiate di altre che, seppur riescono a mettere in piedi una carriera degna di nota, sono spesso additate dal pubblico e dai critici. Bestlife ha condotto una ricerca per scoprire quali fossero le formazioni più detestate, individuandone 21. Ecco quali sono.

Band più odiate di sempre: la classifica

Bestlife ha condotto la ricerca per individuare le band più odiate di sempre, al fine di scoprire quali fossero quelle che attirano maggiori critiche e poca approvazione. Tra queste, ce ne sono tante che hanno ottenuto un successo planetario. Ciononostante, sono nella lista nera di molti.

chitarra elettrica rock

Ecco i risultati della ricerca e le band che sono emerse come quelle meno digerite in assoluto:

Nickelback Limp Bizkit Creed U2 Mumford & Sons Bob Dylan Phish Radiohead KISS Dave Matthews Band Coldplay Green Day The Doors Metallica Korn.

Sicuramente, resterete di stucco a leggere alcuni nomi in particolare, eppure band come Nickelback, Metallica e KISS sono entrate in questa ingloriosa classifica. Come sono stati identificati i gruppi, vi starete chiedendo. Bene, sono stati seguiti determinati criteri.

Il metodo di ricerca

Il team di Bestlife, in concomitanza alla pubblicazione dei risultati che vi abbiamo mostrato qualche riga sopra, ha spiegato anche la propria metodologia di ricerca che li ha condotti a questi risultati, entrando nel merito dei parametri utilizzati al fine di individuare le band più odiate in assoluto.

Come ci spiegano, hanno dapprima “setacciato innumerevoli elenchi, bacheche e articoli sulle band più odiate per vedere quali gruppi apparivano più frequentemente, arrivando – infine – alle 21 bande presenti in questa lista“.

Dopo aver ottenuto l’elenco sul quale lavorare, il team di ricerca ha iniziato ad esaminare “cinque metriche chiave, dalle opinioni degli esperti ai sondaggi dei fan. Per iniziare, abbiamo esaminato l’elenco di LA Weekly delle prime 20 peggiori band di tutti i tempi“.

Fatto ciò, hanno messo sotto esame la lista dei 123 peggiori musicisti stilata da Vice, per poi usare le 21 migliori band più odiate secondo Ultimate Guitar, un popolare sito web di musica e istruzioni per chitarra. Il gruppo di indagine, inoltre, si sono avvalsi di due sondaggi di Ranker, le 102 band più sopravvalutate e le 421 peggiori band rock di tutti i tempi per poi sottoporre il tutto a un algoritmo esclusivo, dopo aver assegnato a ciascuna metrica un valore ponderato.