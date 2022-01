Classifica di Sanremo 2022 su Spotify: ecco chi vincerebbe il Festival se contassero solo gli ascolti sulla nota piattaforma di streaming musicale.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022? I bookmaker si stanno cimentando in pronostici molto complicati anche quest’anno, viste le tante variabili di uno show unico nel suo genere ma sempre a rischio per la pandemia. Se si guardano però solo i freddi numeri, si dovrebbe andare incontro a un testa a testa, con pochi outsider. Favoritissimi Mahmood e Blanco, a sorpresa in una lotta a due con Ana Mena, complice il suo status di star internazionale. Ma si sa, i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Ecco quale dovrebbe essere la classifica secondo la piattaforma di streaming musicale.

Cantanti di Sanremo 2022 più ascoltati su Spotify

Tra gli ascolti della coppia Mahmood-Blanco e i giovani provenienti da Sanremo Giovani su Spotify c’è un abisso a sei zeri. Tutto nella norma, in un certo senso. Ma anche tra Big e Big la differenza è ampia. Di fatto, sono in pochi a rimanere in scia ai due di testa e alla star spagnola.

Alessandro Mahmood

Ottimi numeri racimolano infatti anche Rkomi, l’altra grande favorita, Elisa, e poi Achille Lauro e Sangiovanni, tra gli outsider due dei più quotati. Bene anche Noemi e Giusy Ferreri, quest’ultima trascinata dal successo delle hit estive. A chiudere la top ten Aka 7even, che sopravanza di poco l’eterno giovane Gianni Morandi. Fanalino di coda dell’intera classifica il vincitore di Sanremo Giovani, Yuman, preceduto da Giovanni Truppi, che ha comunque oltre 30mila ascolti di media in più.

La classifica di Sanremo 2022 per gli ascolti su Spotify

Questa la classifica con i dati della media degli ascolti mensili raccolti nei giorni che precedono il Festival:

1 – Mahmood e Blanco (5 milioni e 872mila sommando la media dei due artisti)

2 – Ana Mena (5 milioni 290mila)

3 – Rkomi (3 milioni e 347mila)

4 – Elisa (2 milioni e 129mila)

5 – Achille Lauro (2 milioni e 72mila)

6 – Irama (2 milioni e 38mila)

7 – Sangiovanni (2 milioni e 28mila)

8 – Noemi (1 milione e 286mila)

9 – Giusy Ferreri (985mila)

10 – Aka 7even (950mila)

11 – Gianni Morandi (820mila)

12 – Fabrizio Moro (818mila)

13 – Emma (704mila)

14 – Michele Bravi (639mila)

15 – Dargen D’Amico (390mila)

16 – Massimo Ranieri (361mila)

17 – Matteo Romano (315mila)

18 – Highsnob e Hu (303mila sommando la media dei due artisti)

19 – Le Vibrazioni (278mila)

20 – La Rappresentante di Lista (258mila)

21 – Ditonellapiaga e Rettore (241mila sommando la media delle due artiste)

22 – Tananai (176mila)

23 – Iva Zanicchi (85mila)

24 – Giovanni Truppi (39mila)

25 – Yuman (7mila)

Di seguito il video di Notti in bianco di Blanco: