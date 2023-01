la classifica degli album e delle canzoni

Top of the Music 2022, la classifica degli album, dei singoli e dei vinili più venduti dell’anno appena concluso.

Il 2023 è appena cominciato, ma prima di archiviare definitivamente lo scorso anno è arrivato il momento di analizzare i risultati, in termine di vendite, di tutti i prodotti musicali pubblicati in Italia nel 2022. La FIMI ha infatti appena pubblicato, in data 9 gennaio, i dati della Top of the Music 2022, tre classifiche con tutti i risultati di vendita di album, singoli e vinili nel nostro paese. Graduatorie che confermano il successo di alcuni artisti e sanciscono alcune delle più grandi sorprese di quest’anno. Perché non tutti i numeri uno sono uguali e i risultati di alcuni big, al di là di quello che abbiamo visto durante l’anno, sono a dir poco deludenti.

Top of the Music 2022: gli album più venduti dell’anno

Si conferma la tendenza dell’Italia degli ultimi anni, appassionata di rap più di ogni altra cosa e appassionata di musica italiana oltre ogni tentativo di esterofilia. Nelle prime dieci posizioni troviamo infatti solo album di rapper (con l’unica eccezione di Marco Mengoni), con Lazza a farla da padrone, come ampiamente pronosticabile. Dietro di lui Rkomi con un album del 2021, Taxi driver, seguito tra l’altro da altri due album dello scorso anno come Blu Celeste e Noi, loro, gli altri.

Rkomi

Molto bene Irama, al quinto posto con il disco uscito dopo Sanremo, mentre thasup conferma i suoi ottimi numeri stabilizzandosi al sesto posto, davanti a una delle rivelazioni dell’anno, Paky. Chiudono la top 10 Fabri Fibra e Sick Luke. Fuori dai primi dieci posti i Pinguini Tattici Nucleari con Ahia! (e non con Fake News, solo 32esimo), mentre il primo artista straniero è, al tredicesimo posto, Harry Styles con Harry’s House. Buon risultato anche per Canzoni da intorto di Francesco Guccini che, senza la spinta dello streaming ma solo in formato fisico, si è stabilizzato incredibilmente al 38esimo posto. Tra le delusioni dell’anno segnaliamo invece Cesare Cremonini (50esimo), Tiziano Ferro (54esimo) e soprattutto Tommaso Paradiso (85esimo).

Questa la top 100 integrale:

Lazza – Sirio (Island/Universal Music) Rkomi – Taxi Driver (Island/Universal Music) Blanco – Blu Celeste (Island/Universal Music) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri (Island/Universal Music) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (Atlantic/Warner Music) Thasup – C@Ra++Ere S?Ec!@Le (Arista/Columbia/Sony Music) Paky – Salvatore (Island/Universal Music) Marco Mengoni – Materia (Pelle) (Epic/Sony Music) Fabri Fibra – Caos (Epic/Sony Music) Sick Luke – X2 (Carosello/Universal Music) Fedez – Disumano (Columbia/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (Columbia/Sony Music) Harry Styles – Harry’S House (Columbia/Sony Music) Maneskin – Teatro D’Ira – Vol. I (Epic/Sony Music) Luche’ – Dove Volano Le Aquile (Columbia/Sony Music) Ultimo – Solo (Ultimo Records/Believe) Noyz Narcos – Virus (Thaurus/Believe) Night Skinny – Botox (Island/Universal Music) Guè – Gvesvs (Island/Universal Music) Marracash – Persona (Island/Universal Music) Sangiovanni – Cadere Volare (Sugar/Universal Music) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (Rimas Entertainment/Audioglobe) Bresh – Oro Blu (Epic/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Fuori Dall’Hype (Columbia/Sony Music) Shiva – Milano Demons (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Rocco Hunt – Rivoluzione (Epic/Sony Music) Salmo – Flop (Epic/Sony Music) Sfera Ebbasta – Famoso (Island/Universal Music) Capo Plaza – Hustle Mixtape (Plaza Music/Atlantic/Warner Music) Coez – Volare (Carosello/Artist First / The Orchard) Gemitaiz – Eclissi (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Fake News (Columbia/Sony Music) Elisa – Ritorno Al Futuro/Back To The Future (Island/Universal Music) Ernia – Io Non Ho Paura (Island/Universal Music) Ed Sheeran – = (Atlantic Uk/Warner Music) Gazzelle – Ok (Maciste Dischi/Artist First/Artist First) Ernia – Gemelli (Island/Universal Music) Francesco Guccini – Canzoni Da Intorto (Bmg Rights Management/Universal Music) Madame – Madame (Sugar/Universal Music) Lazza – Re Mida (Island/Universal Music) Tha Supreme – 23 6451 (Epic/Sony Music) Imagine Dragons – Mercury-Act 1 (Virgin/Universal Music) Ghali – Sensazione Ultra (Sto Records/Atlantic/Warner Music) Sangiovanni – Sangiovanni (Sugar/Universal Music) Ariete – Specchio (Bomba Dischi/Universal Music) Vasco Rossi – Siamo Qui (Virgin/Universal Music) Niko Pandetta – Bella Vita (N.P. Production Ada/Warner Music) Mace – Obe (Island/Universal Music) The Weeknd – After Hours (Island/Universal Music) Cesare Cremonini – La Ragazza Del Futuro (Virgin/Universal Music) Neima Ezza – Giù (Epic Local/Sony Music) Måneskin – Il Ballo Della Vita (Epic/Sony Music) Sfera Ebbasta – Rockstar (Island / Defjam Recordings/Universal Music) Tiziano Ferro – Il Mondo E’ Nostro (Virgin/Universal Music) Dua Lipa – Future Nostalgia (Warner Records/Warner Music) Taylor Swift – Midnights (Island/Universal Music) Salmo – Playlist (Epic/Sony Music) Ultimo – Colpa Delle Favole (Honiro/Believe) Adele – 30 (Columbia/Sony Music) Dargen D’Amico – Nei Sogni Nessuno E’ Monogamo (Island/Universal Music) The Weeknd – Dawn Fm (Island/Universal Music) Capo Plaza – Plaza (Plaza Music/Atlantic/Warner Music) Artisti Vari – Il Meglio Dello Zecchino D’Oro (Zecchino D’Oro/Sony Music) Salmo – Blocco 181 (Columbia/Sony Music) Shiva – Dark Love Ep (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Slf – We The Squad Vol. 1 (Columbia/Sony Music) Tedua – Vita Vera – Mixtape, Aspettando La Divina Commedia (Epic/Sony Music) Sfera Ebbasta – Sfera Ebbasta (Island / Defjam Recordings/Universal Music) Arctic Monkeys – Am (Domino/Self) Luigi Strangis – Strangis (21Co/Artist First) Luche’ – Potere (Island/Universal Music) Ultimo – Peter Pan (Honiro/Believe) Maneskin – Chosen (Epic/Sony Music) Psicologi – Trauma (Bomba Dischi/Universal Music) Fred De Palma – Unico (Warner Records/Warner Music) Anna – Lista 47 (Virgin/Universal Music) Rhove – Provinciale (Virgin/Universal Music) Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon (Parlophone/Warner Music) Harry Styles – Fine Line (Columbia/Sony Music) Machete – Machete Mixtape 4 (Epic/Sony Music) Bruce Springsteen – Only The Strong Survive (Columbia/Sony Music) Olivia Rodrigo – Sour (Virgin/Universal Music) Ed Sheeran – ÷ (Atlantic/Warner Music) Capo Plaza – 20 (Aza Music/Sto Records/Atlant/Warner Music) Tommaso Paradiso – Space Cowboy (Island/Universal Music) Rosalia – Motomami (Columbia/Sony Music) Tony Effe – Untouchable (Virgin/Universal Music) Psicologi – Millennium Bug X (Bomba Dischi/Universal Music) Frah Quintale – Regardez Moi (Undamento/Self) Michael Buble’ – Christmas (Warner Records/Warner Music) Ultimo – Pianeti (Honiro/Believe) Coez – Faccio Un Casino (Undamento/Self) Alex W – Non Siamo Soli (21Co/Artist First) Villabanks – Filtri (Virgin/Universal Music) Eros Ramazzotti – Battito Infinito (Capitol/Universal Music) La Rappresentate Di Lista – My Mamma (Woodworm/Rca Numero 1/Sony Music) Artisti Vari – Sanremo 2022 (Wm Italy/Warner Music) Geolier – Emanuele (Island/Universal Music) Mahmood – Ghettolimpo (Island/Universal Music) Massimo Pericolo – Solo Tutto (Epic/Pluggers/Sony Music)

Le canzoni più ascoltate nel 2022

Se a dominare nella classifica degli album è la musica rap, si fa più equilibrata la questione se andiamo a spulciare la graduatoria delle canzoni più ascoltate. In questa top 100 troviamo infatti molto rap ma anche moltissimo pop, addirittura in top 10. Al primo posto stravince Brividi, la canzone che ha conquistato Sanremo, firmata Mahmood e Blanco. Segue la rivelazione Shakerando di Rhove, davanti a altre hit sanremesi, Dove si balla e Farfalle.

Sangiovanni in Summertime

Bene anche la hit estiva di Fedez, al sesto posto davanti a Giovani Wannabe dei Pinguini. E in top 10 spunta anche Baby Goddamn di Tananai, che precede Ciao ciao de La Rappresentante di Lista. Una classifica, dunque, molto influenzata dalle canzoni che maggiormente diventano virali sui social.

Questa la top 100:

Mahmood & Blanco – Brividi (Island/Universal Music) Rhove – Shakerando (Virgin/Universal Music) Dargen D’Amico – Dove Si Balla (Island/Universal Music) Sangiovanni – Farfalle (Sugar/Universal Music) Rkomi & Elodie – La Coda Del Diavolo (Island/Universal Music) Fedez, Tananai & Mara Sattei – La Dolce Vita (Columbia/Capitol/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe (Columbia/Sony Music) Irama Feat. Rkomi – 5 Gocce (Atlantic/Warner Music) Tananai – Baby Goddamn (Capitol/Universal Music) La Rappresentante Di Lista – Ciao Ciao (Woodworm/Rca Numero 1/Sony Music) Blanco – Finché Non Mi Seppelliscono (Island/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Pastello Bianco (Columbia/Sony Music) James Hype & Miggy Dela Rosa – Ferrari (Capitol/Universal Music) Jovanotti & Sixpm – I Love You Baby (Capitol/Universal Music) Irama – Ovunque Sarai (Atlantic/Warner Music) Harry Styles – As It Was (Columbia/Sony Music) Elodie – Bagno A Mezzanotte (Island/Universal Music) Thasup Feat. Lazza & Sfera Ebbasta – S!R! (Arista/Columbia/Island/Sony Music) Blanco – Nostalgia (Island/Universal Music) Blanco & Sfera Ebbasta – Mi Fai Impazzire (Island/Universal Music) Lazza – Uscito Di Galera (Island/Universal Music) Capo Plaza – Capri Sun (Plaza Music/Atlantic/Warner Music) Lazza, Takagi & Ketra – Panico (Island/Universal Music) Boomdabash & Annalisa – Tropicana (Capitol/Warner/Universal Music) Rkomi – Insuperabile (Island/Universal Music) Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta & Rvfv Feat. Omar Varela – Hace Calor (Wapeo/Indipendenti) Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Índigo – Caramello (Epic/Sony Music) Marracash & Guè – Love (Island/Universal Music) Fred De Palma – Extasi (Warner Records/Warner Music) Bizarrap & Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Dale Play Records/The Orchard) Marco Mengoni Feat. Madame – Mi Fiderò (Epic/Sugar/Sony Music) Blanco – Notti In Bianco (Island/Universal Music) Camila Cabello Feat. Ed Sheeran – Bam Bam (Epic/Warner/Sony/Warner Music) Lazza & Sfera Ebbasta – Piove (Island/Universal Music) Gayle – Abcdefu (Atlantic/Warner Music) Sick Luke, Tha Supreme & Sfera Ebbasta – Solite Pare (Carosello/Universal Music) Lazza – Molotov (Island/Universal Music) Tananai – Sesso Occasionale (Capitol/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi (Columbia/Sony Music) Marracash – Crazy Love (Island/Universal Music) Elisa – O Forse Sei Tu (Island/Universal Music) Sfera Ebbasta & Rvssian – Mamma Mia (Island/Universal Music) Shiva – Pensando A Lei (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) M¥Ss Keta – Finimondo (Island/Universal Music) Ultimo – Vieni Nel Mio Cuore (Ultimo Records/Believe Digital) Takagi & Ketra Feat. Thasup & Salmo – Bubble (Columbia/Sony Music) Fabri Fibra, Colapesce & Dimartino – Propaganda (Epic/Sony Music) Tom Odell – Another Love (Sony Music Uk/Sony Music) Glass Animals – Heat Waves (Capitol/Universal Music) Bad Bunny – Tití Me Preguntó (Rimas Entertainment Llc/The Orchard) Elodie – Tribale (Island/Universal Music) Rosa Linn – Snap (Columbia/Sony Music) Farruko – Pepas (Epic/Sony Music) Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K – Nuovo Range (Island/Universal Music) Fedez Feat. Tedua – Sapore (Columbia/Sony Music) Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (Capitol/Warner/Universal Music) Måneskin – Supermodel (Epic/Sony Music) Lost Frequencies & Calum Scott – Where Are You Now (Epic/Sony Music) Coez – Come Nelle Canzoni (Carosello Records/The Orchard) Sangiovanni – Malibù (Sugar/Universal Music) Kungs – Clap Your Hands (Virgin/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Scrivile Scemo (Columbia/Sony Music) Soolking – Suavemente (Virgin/Universal Music) Salmo – Kumite (Columbia/Sony Music) Ava Feat. Medy & Villabanks – Tête (Atlantic/Warner Music) The Kid Laroi & Justin Bieber – Stay (Columbia/Sony Music) Rkomi, Irama & Shablo – Luna Piena (Island/Warner/Universal Music) Coez – Occhi Rossi (Carosello Records/The Orchard) Matteo Romano – Virale (Capitol/Universal Music) Anna (It) – Gasolina (Virgin/Universal Music) Rhove – Cancelo (Virgin/Universal Music) Mace, Blanco & Salmo – La Canzone Nostra (Island/Sony/Universal Music) David Guetta & Bebe Rexha – I’M Good (Blue) (Parlophone Uk/Warner Music) Ghali Feat. Madame – Pare (Atlantic/Warner Music) Fabri Fibra, Lazza & Madame – Caos (Epic/Sony Music) Måneskin – The Loneliest (Epic/Sony Music) Blanco – Paraocchi (Island/Universal Music) Imagine Dragons, Jid & League Of Legends – Enemy (Kidinakorner/Interscope Records/Universal Music) Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta – Don’T You Worry (Epic/Sony Music) Marracash & Blanco – Nemesi (Island/Universal Music) Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti – Mille (Sony/Warner/Sony Music) Ditonellapiaga & Rettore – Chimica (Bmg Management/Warner Music) Ed Sheeran – Bad Habits (Atlantic Records Uk/Warner Music) Blanco – Blu Celeste (Island/Universal Music) Ed Sheeran – Shivers (Atlantic Records Uk/Warner Music) Imagine Dragons – Bones (Virgin/Universal Music) Raffa Fl – Ritmo (Howedo Music/Indipendenti) Irama Feat. Summer Cem – Pampampampampampampampam (Atlantic/Wm Italy/Warner Music) Guè – Veleno (Island/Universal Music) Madame Feat. Sfera Ebbasta – Tu Mi Hai Capito (Sugar/Island/Universal Music) Gazzelle – Destri (Maciste Dischi / Artist First/Artist First) Gianni Morandi – Apri Tutte Le Porte (Epic/Sony Music) Paky – Blauer (Island/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Ridere (Columbia/Sony Music) Cris Mj – Una Noche En Medellín (Nabru Records Llc/The Orchard) Bresh – Angelina Jolie (Epic/Sony Music) Annalisa – Bellissima (Warner Records/Warner Music) Achille Lauro – Domenica (Elektra Records Italy/Warner Music) Rkomi – Partire Da Te (Island/Universal Music) Neima Ezza & Nko – Casa (Epic/Sony Music)

La classifica dei vinili

Interessante anche la graduatoria relativa ai vinili, quella che continua a rispecchiare maggiormente i gusti degli italiani davvero interessati e appassionati di musica nel nostro paese. Troviamo qui diversi lavori storici, dischi leggendari del passato, come The Dark Side of the Moon, al secondo posto. In vetta però si posiziona incredibilmente Harry Styles, con il suo nuovo lavoro, Harry’s House. Non manca la musica rap, con Virus di Noyz Narcos al terzo posto.

Questa la top 20 nel dettaglio: