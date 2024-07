la clamorosa scoperta dopo la tragedia 

Improvviso e scioccante lutto nel mondo della televisione. È venuto a mancare a soli 39 anni l’attore Thommy Schiavo, in seguito ad un incidente le cui dinamiche sono ancora tutte da chiarire.

Morto in seguito ad una fatale caduta l’attore Thommy Schiavo

Stando alle prime dichiarazioni rilasciate dalla Polizia Civile del Brasile, l’attore sarebbe morto sabato scorso dopo essere precipitato dal balcone del palazzo in cui viveva. Un attimo di distrazione, una momentanea perdita di equilibrio e per Thommy Schiavo non ci sarebbe stato nulla da fare: fatale un volo di oltre cinque metri che ne ha decretato la morte sul colpo.

Le dinamiche dell’infausto incidente in cui ha perso la vita l’attore Thommy Schiavo

Una volta confermata la morte dell’attore da parte della sua famiglia, la polizia ha informato la CNN di come l’artista sarebbe morto dopo aver perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa cinque metri dall’edificio di due piani in cui viveva a Cuiabá, nello stato del Mato Grosso. L’uomo è stato trovato a terra, esanime ma senza ferite esterne, dalla moglie.

Le prime ricostruzioni effettuate in merito al tragico episodio riferirebbero di un Thommy Schiavo non perfettamente lucido dopo la serata trascorsa a bere con gli amici presso un locale vicino alla sua residenza, nel quartiere Bosque da Saúde, a Cuiabá.

Sempre secondo voci ancora non del tutto ufficiali, l’attore una volta rientrato a casa si sarebbe sdraiato sul balcone di casa, posto al secondo piano del suo edificio. Una volta alzatosi, però, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto, impattando fatalmente sull’asfalto dopo un volo di oltre cinque metri.

Una volta lanciato l’allarme, i soccorritori sono tempestivamente intervenuti sul luogo del tragico incidente. Purtroppo, però, per l’attore non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. I medici hanno dunque potuto soltanto dichiararne il decesso.

La carriera

Nato a Presidente Prudente, una città del Brasile nello Stato di San Paolo, Thommy Schiavo si è laureato in teatro nel 2006 a Rio de Janeiro. Nella sua carriera, l’artista annovera l’interpretazione del cantante Leandro, del duo Leandro e Leonardo, nello speciale “Por Toda Minha Vida”, nel 2007.

Ha recitato in diverse soap-opera, ma la sua fama la deve in particolar modo al ruolo di Zoinho nel remake della soap opera “Pantanal” del 2022.

Thommy Schiavo lascia la moglie e la figlia di appena un anno.