la clamorosa rivelazione sulla coppia

Da diversi mesi ormai i “Ferragnez” come li conoscevamo non esistono più. Dopo l’addio a inizio anno, ad aprile è arrivata anche quella rottura social. Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram. Condividevano quasi quotidianamente la loro vita e, di colpo, hanno deciso di eliminarsi dalla lista degli amici sul social network e rimuovere le foto insieme.

L’imprenditrice ha ripreso a pubblicare contenuti legati sia ai suoi impegni anche professionali. Non può mancare la sua vita privata, la condivisione con i suoi follower di momenti felici e difficili, specialmente adesso. Non sono terminati gli strascichi degli scandali che l’hanno travolta, oltre che le ripercussioni mediatiche dopo la separazione dal rapper.

Le ultime frecciatine sui social di Chiara Ferragni hanno fatto molto rumore presso fan e detrattori. L’ultima, la foto accanto a una statua di Napoleone, con il chiaro riferimento allo storico dissing di Marracash che, ormai diversi anni fa, parlando di Fedez, diceva come “il nano con la sindrome di Napoleone” avesse detto “un bel po’ di cazzate”.

In questo periodo, Fedez è stato al centro dell’attenzione per il pestaggio di Cristiano Iovino e per il video in cui è in compagnia della sua presunta nuova fidanzata, la Authié, modella francese di 20 anni. La sua vita sembra molto lontana da quella vissuta accanto a Chiara Ferragni e non può stupire: Fabrizio Corona ha fornito una spiegazione per questo che non sarebbe proprio un cambiamento.

Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo obbligava a condurre una vita che non era la sua. Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi, dopo, ha avuto un periodo in cui è tornato a comportarsi come un bambino.

Riguardo alla lite in discoteca, derubricata come “cavolata” da Corona, l’ex re dei paparazzi afferma che il rapper abbia litigato nel locale per poi darsi appuntamento “sotto casa di Cristiano”. Ma non finisce qui, sulla questione. Corona, infatti, afferma senza ombra di dubbio di poter dare un’esclusiva. “Nel video trasmesso anche dai tg, si vede una persona che prova a dare due pugni a Iovino, ma non è Fedez”.