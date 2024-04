la clamorosa rivelazione sorprende tutti

Ma voi sapete che Chiara Ferragni e Fedez, nonostante siano considerati tra i più grandi imprenditori digitali del momento, hanno ricevuto ingenti contributi statali durante l’emergenza Covid? Lo scoop è stato lanciato da Federica Panicucci durante la puntata del 22 aprile 2024 di Mattino Cinque, citando indiscrezioni riportate da Dagospia.

Secondo quanto riportato dal giornale online, le società legate a Chiara Ferragni avrebbero ricevuto contributi per un totale di 283 mila Euro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe versato, nel corso del 2023, diverse cifre sul conto corrente dei Ferragnez per far fronte alla crisi economica derivante dalla pandemia.

Le società del brand di Chiara Ferragni hanno ottenuto 150 mila Euro, mentre le società Sisterhood e The Blonde Salad Crew hanno ricevuto, rispettivamente, 116 mila euro e 16 mila euro. Altri 17 mila Euro sarebbero andati al gruppo Fenice, coinvolto nel caso Balocco.

Anche Fedez, il marito di Chiara Ferragni, non è escluso dalla vicenda, anche se si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. La società ZDF avrebbe ricevuto 270 mila Euro dal Ministero, mentre la ZEDEF avrebbe ottenuto circa 10 mila euro. Contributi che hanno destato non poche polemiche, considerando la situazione economica delle due celebrità.

La Panicucci e i suoi ospiti si sono dunque chiesti: “Perché dei milionari hanno bisogno di contributi statali?” La questione è aperta e la discussione è accesa. La coppia Ferragni-Fedez continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica per questa clamorosa rivelazione. Resta ora da capire come i due imprenditori digitali risponderanno a queste nuove accuse.

#Ferragnez, contributi statali per le loro aziende: decine di migliaia di euro di aiuti covid. È polemica#Mattino5 pic.twitter.com/ksLXXQhV8Q — Mattino5 (@mattino5) April 22, 2024

Nessuna dichiarazione ancora dai due ex coniugi. In un momento di grande difficoltà economica dovuta alle conseguenze della recente pandemia, milioni di cittadini che pagano regolarmente le tasse vogliono delle risposte.

