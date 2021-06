Qualche giorno fa a Milano ho incontrato Khaby Lame. E in un certo senso ho incontrato gli oltre 100 milioni di follower che ha tra TikTok e Instagram, il miliardo di like che i suoi video senza parole hanno totalizzato in poco più di un anno, da quando lo hanno licenziato dalla fabbrica di Chivasso dove si occupava di una macchina a controllo numerico per i filtri ad aria e ha iniziato a vivere sui social con l’idea di farci sorridere.

Ci riesce benissimo a farci sorridere Khaby Lame in queste scenette di pochi secondi in cui ti dimostra che il segreto di una vita felice è la semplicità. E però la sua storia deve anche farci riflettere. Khaby Lame è arrivato in Italia dal Senegal quando aveva un anno, venti anni fa: qui è cresciuto, nelle case popolari alla periferia di Torino, si è integrato, è andato a scuola, ha fatto diversi lavoretti, ha provato la cassa integrazione e il licenziamento. E’ uno di noi. Ma non è italiano.

Anche se per tutto il mondo lui è “il tiktoker italiano”, non ha la cittadinanza. Dice: non mi serve un pezzo di carta per farmi sentire italiano. Ma quel “pezzo di carta”, la cittadinanza, porta con sé i tuoi diritti. E per esempio, ti serve se devi andare a New York perché oramai sei una celebrità (lui ha dovuto rinviare il viaggio negli Usa). La avrà, la cittadinanza, Khaby Lame: la avrà perché è famoso, la avrà perché ha successo, la avrà perché parliamo di lui. Come gli atleti che ci affrettiamo a far diventare italiani sperando che vincano qualche medaglia.

Ma nella loro situazione ci sono centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che sono nati qui da genitori immigrati o che sono arrivati piccolissimi, che crescono con i nostri figli, che lavorano, magari ci portano a casa la pizza che ordiniamo tramite app o il pacco ordinato su Amazon. E non sono italiani, non hanno diritti. E’ giusto? Ha senso ricordarci della cittadinanza solo quando uno come Khaby Lame ha successo e voltarsi dall’altra parte quando può salvare la vita come nel caso di Patrick Zaki, lo studente di Bologna da oltre un anno detenuto ingiustamente in Egitto?