La Città Proibita: il nuovo film di Gabriele Mainetti su Netflix

L’industria cinematografica italiana sta vivendo una fase di riflessione, ma ci sono ancora registi pronti a esplorare nuovi territori. Gabriele Mainetti è uno di questi e il suo ultimo film, La Città Proibita, è ora disponibile su Netflix.

Uscito nel 2025, il film si distingue per la sua originale miscela di ambientazioni romane, combattimenti di kung fu e una dose di violenza che ricorda lo stile di Tarantino. La trama segue due protagonisti: il figlio di un ristoratore in difficoltà, scomparso con la sua amante, e una giovane donna con un passato enigmatico, appena giunta a Roma per cercare sua sorella scomparsa. Un destino che li unisce li conduce in un viaggio attraverso il sottobosco criminale della capitale.

In questa avventura, i due lottano non solo per la sopravvivenza ma anche per i valori in cui credono, affrontando pregiudizi e differenze, con la speranza di confrontarsi con il loro passato e le loro famiglie. Nonostante le sfide nella distribuzione, la pellicola ha il potenziale per conquistare il pubblico e merita di essere vista.

In aggiunta, è consigliabile approfittare di questa opportunità per scoprire anche altri tre film disponibili su Netflix questa settimana.