La Città della Salute di Torino studierà la visione degli astronauti

Nel 2005, un astronauta americano di ritorno da una missione di sei mesi sulla stazione spaziale internazionale ha mostrato un edema della papilla e un appiattimento del globo oculare, sintomi di ipertensione endocranica. Questo evento ha portato alla diagnosi della Sindrome neuro-oculare associata ai voli spaziali (SANS), caratterizzata da modifiche strutturali oculari e, in alcuni casi, da danni permanenti alla vista. Comprendere i meccanismi alla base della SANS e sviluppare contromisure è diventato fondamentale.

In risposta, è stato avviato un progetto per creare un modello predittivo che identifichi aspiranti astronauti a rischio di SANS. Tra i principali collaboratori ci sono la Città della Salute e della Scienza di Torino, la Nasa, e diverse università internazionali. Andrea Grosso e Mario Morino coordineranno il progetto da Torino, dove i medici definiranno uno “stress test” per approfondire i fattori patogenetici della sindrome e l’ipertensione endocranica.

La Città della Salute e della Scienza di Torino è leader europeo nella chirurgia mininvasiva laparoscopica, con un approccio che riduce il traumatismo chirurgico. Tuttavia, i pazienti in posizione di Trendelenburg, con la testa più in basso, potrebbero presentare problemi oftalmologici transitori. L’analogia con la SANS è evidente, poiché l’assenza di gravità nello spazio altera i processi fisiologici.

Lo studio si propone di analizzare le modifiche oculari durante la chirurgia laparoscopica per comprendere gli effetti a breve-medio termine sulla vista e per sviluppare modelli matematici e di intelligenza artificiale che possano identificare fattori predittivi della SANS.