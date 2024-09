La Città Addosso: Il Nuovo Singolo di La Rappresentante di Lista

“LA CITTÀ ADDOSSO” è il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista, in uscita il 27 settembre. Questo brano, firmato dalla cantante e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, è parte del loro percorso verso un nuovo album, il cui contenuto è ancora segreto, ma che era stato anticipato dal singolo “Paradiso” uscito la scorsa primavera.

Il brano “LA CITTÀ ADDOSSO” si inserisce nel lungo viaggio musicale di LRDL, che dura da 13 anni, caratterizzato da un suono distintivo e da un continuo desiderio di esplorare nuove evoluzioni musicali e approfondimenti tematici. La canzone affronta l’emotività umana, mettendo in relazione le esperienze personali con il disagio sociale e culturale che si vive in città. La strofa presenta un’intimità profonda, mentre il ritornello esplode in un dolore e nostalgia che riflettono il malessere collettivo.

Veronica e Dario hanno descritto la città come un videogioco in cui la protagonista si sente imprigionata. Le città e determinati schemi sociali possono fungere da gabbie, costringendo le persone a ripetere gli stessi modelli, portando a sentimenti di sconfitta e incomprensione. La canzone diventa quindi una riflessione su come ci si possa sentire intrappolati, anche quando si cerca di lottare per la propria libertà e felicità, affrontando la confusione che si manifesta nell’ambiente circostante.

Per loro, la musica rappresenta una salvezza, un modo per cercare la bellezza e risolvere i tumulti interiori, affrontando gli impulsi negativi. Proseguendo la riflessione, la band sottolinea l’importanza di resistere e costruire, trovando nel contrasto tra “veleno e antidoto” un significato profondo.

Inoltre, il “LRDL 2024 TOUR” porterà Veronica e Dario sui palchi di vari super club italiani a partire da novembre, accompagnati da musicisti che hanno collaborato con loro nel corso degli anni. Il tour inizierà il 4 novembre a Trento e toccherà città come Firenze, Napoli, Milano e Roma, culminando a Palermo con concerti sold out.

