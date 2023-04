La città “accade” e in questo accadere trascina con sé chi di solito non ha la v…

La città “accade” e in questo accadere trascina con sé chi di solito non ha la voce abbastanza forte per farsi ascoltare, ma forse possiede occhi capaci di vedere il divenire contraddittorio e talvolta feroce di Milano.

È questa la premessa dell’antologia e della sfida lanciata dal Laboratorio Formentini e da Mondadori attraverso il concorso di racconti ScriviMi, al quale hanno risposto più di trecento partecipanti fra i diciotto e i trentacinque anni, che a Milano abitano o hanno abitato per ragioni di studio, di lavoro, di amore, oppure perché ci sono nati, ci sono arrivati e sono partiti. 15 racconti scelti dalla giuria (composta da Giacomo Papi e Alberto Rollo, e da Malika Ayane, Daria Bignardi, Giorgio Fontana, Vittorio Graziani, Fabio Guarnaccia, Helena Janeczek, Gaia Manzini, Michele Serra e Cristina Taglietti) per comporre una fotografia di quello che è Milano oggi. In libreria dal 26 aprile