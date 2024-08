La cinese che imita le italiane e morde la medaglia, la sua spiegazione una volta tornata in patria

Zhou Yaqin è una cinese di soli 18 anni e quando è salita sul secondo gradino del podio al fianco delle italiane Alice D’Amato e Manila Esposito è rimasta sorpresa non appena le ha viste mordere la loro medaglia. Nonostante non capisse cosa facessero, Zhou le ha comunque emulate avvicinando il proprio argento alla bocca.

11. Chinese gymnast Zhou Yaqin reaction to the Italian gymnast podium celebrations pic.twitter.com/QI30eFV2XM

Le immagini hanno fatto il giro del web e tornata in patria la cinese ha rilasciato svariate interviste per commentare il suo esercizio alla trave. Quando un giornalista, commentando il podio, le ha chiesto se davvero avesse morso la medaglia, lei ha risposto: “Se posso ricreare quel momento? Uhm, è andata proprio così. Ma non l’ho davvero morsa, questa medaglia è così dura, chi diavolo la morderebbe davvero?“.

another reporter asked Zhou Yaqin abt the podium moment:

reporter: can you recreate that moment for us?

yaqin: uhhh..it’s just like this..

reporter: you didn’t actually bite it?

yaqin: no i didn’t actually bite it. this medal is so hard, who on earth would actually bite it!? pic.twitter.com/NzpSX83HPb

— ou yushan stan 🦒 (@ouyushanskorbut) August 10, 2024