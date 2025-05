La Cina sfida Google e si prepara a salutare Android

Diverse aziende cinesi produttrici di smartphone stanno pianificando un graduale distacco da Google e dal sistema operativo Android. Xiaomi è in prima linea in questa transizione, sviluppando HyperOS 3, che potrebbe segnare l’inizio della creazione di un sistema operativo indipendente. Non è l’unica, poiché sta collaborando con BBK Electronics e Huawei per formare un “ecosistema di servizi alternativo” mirato inizialmente al mercato cinese, ma con ambizioni di espansione nel mercato occidentale.

Questa strategia segue i passi di Huawei, che ha lanciato HarmonyOS per liberarsi completamente da Android, sviluppando anche modelli proprietari di intelligenza artificiale. Creare un ecosistema autonomo è ambizioso, poiché Google detiene una posizione dominante con servizi essenziali come Google Maps e YouTube, mentre in Cina la situazione è diversa. Una soluzione alternativa potrebbe presentarsi come un’opzione commerciale vantaggiosa, ma rimane una sfida difficile.

L’idea di un ecosistema indipendente non è nuova, ma finora nessuno è riuscito a sovvertire il predominio di Google. Se i produttori cinesi collaborassero, la situazione potrebbe cambiare. Il lancio di HyperOS 3 sarà cruciale; se Xiaomi riuscirà a offrire un’esperienza utente fluida con servizi alternativi credibili, potrebbe segnare un cambiamento significativo nel mercato degli smartphone, consentendo ai marchi cinesi di emergere rispetto ai colossi come Google.

Tuttavia, l’accettazione del pubblico, soprattutto a livello internazionale, rappresenta una sfida considerevole, poiché convincere gli utenti a passare a un nuovo ecosistema in sostituzione di Android non sarà facile.