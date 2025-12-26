La Cina rafforza la sua influenza nel Medio Oriente

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è in visita negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Giordania. Questo viaggio non è solo una missione protocollare, ma fa parte di una strategia di lungo termine con cui la Cina sta ridefinendo il proprio ruolo in Medio Oriente. La Cina oggi non si limita più a commerciare con la regione, ma ambisce a influenzarne gli equilibri. Gli incontri di Wang Yi mirano a rafforzare la fiducia politica con tre attori chiave della regione: gli Emirati come hub finanziario e tecnologico, l’Arabia Saudita come perno energetico e politico del mondo arabo, e la Giordania come interlocutore stabile in un’area attraversata da conflitti.

La Cina mantiene una posizione calibrata sulla questione di Gaza, astenendosi in Consiglio di Sicurezza e sostenendo formalmente la soluzione dei due Stati. Pechino parla poco di sicurezza militare e molto di governance post-conflitto. Negli ultimi anni, la Cina ha costruito una reputazione di mediatore pragmatico, come dimostra l’Accordo di Pechino del 2023 tra Arabia Saudita e Iran. La Cina si accredita come attore disposto a parlare con tutti, senza alleanze militari rigide e senza l’uso della forza.

Il tour di Wang Yi segnala che il Medio Oriente è entrato stabilmente nella competizione sistemica tra grandi potenze. La Cina sta occupando gli spazi lasciati scoperti dagli Stati Uniti, come la diplomazia, la ricostruzione, le infrastrutture e l’energia. Per Pechino, il Medio Oriente non è solo una regione instabile da gestire, ma un pilastro della propria sicurezza economica. Consolidare i rapporti con Emirati, Arabia Saudita e Giordania significa ridurre i rischi sistemici e rafforzare un ordine multipolare in cui la Cina non comanda con le armi, ma con la continuità delle relazioni. Il viaggio di Wang Yi racconta una Cina che non cerca lo scontro frontale, ma costruisce pazientemente un’influenza strutturale nel Medio Oriente.