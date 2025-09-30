A gennaio, il Teatro degli Arcimboldi ospiterà Shen Yun, un gruppo cino-americano che celebra l’antica tradizione della teatrodanza pre-comunista con spettacoli caratterizzati da energia e colori vivaci. Recentemente, sullo stesso palcoscenico è andato in scena il Suzhou Ballet Theatre, proveniente dalla provincia di Jiangsu, che ha dimostrato una grande maestria nell’arte della danza, sfruttando eleganti punte e tutù di stile occidentale.

Il galà ha presentato temi legati all’amore, come il romantico “Padiglione delle peonie” e il commovente addio di “Glorious Clouds”, culminando con “Love Bridge”, che parla della capacità di superare le barriere. Un momento clou è stata la rara interpretazione di “La Sagra della Primavera” di Stravinsky, nella versione del 1971 firmata da Glen Tetley, un maestro che ha saputo fondere stili classici e moderni.

Il Jiangnan Ballet, fondato nel 2007 da Ying Li e Jaibin Pan, entrambe figure chiave del Balletto Nazionale Cinese e del Pittsburg Ballet, mira all’eccellenza dell’arte. Il National Ballet of China, creato nel 1959 da Pyotr Gusev con l’influenza di Dai Ailian, rappresenta un’importante dimensione geopolitica.

La compagnia di Suzhou è nota per le sue produzioni ambiziose, che includono classici come “Romeo e Giulietta”, “Lo Schiaccianoci”, “Il Lago dei Cigni” e “Coppelia”, oltre a opere cinesi come “Legend of Beauty” e “My Name is Ding Xiang”, fino a balletti contemporanei.