16.1 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Attualità

La Cina in scena: il balletto conquista l’Occidente

Da StraNotizie
La Cina in scena: il balletto conquista l’Occidente

A gennaio, il Teatro degli Arcimboldi ospiterà Shen Yun, un gruppo cino-americano che celebra l’antica tradizione della teatrodanza pre-comunista con spettacoli caratterizzati da energia e colori vivaci. Recentemente, sullo stesso palcoscenico è andato in scena il Suzhou Ballet Theatre, proveniente dalla provincia di Jiangsu, che ha dimostrato una grande maestria nell’arte della danza, sfruttando eleganti punte e tutù di stile occidentale.

Il galà ha presentato temi legati all’amore, come il romantico “Padiglione delle peonie” e il commovente addio di “Glorious Clouds”, culminando con “Love Bridge”, che parla della capacità di superare le barriere. Un momento clou è stata la rara interpretazione di “La Sagra della Primavera” di Stravinsky, nella versione del 1971 firmata da Glen Tetley, un maestro che ha saputo fondere stili classici e moderni.

Il Jiangnan Ballet, fondato nel 2007 da Ying Li e Jaibin Pan, entrambe figure chiave del Balletto Nazionale Cinese e del Pittsburg Ballet, mira all’eccellenza dell’arte. Il National Ballet of China, creato nel 1959 da Pyotr Gusev con l’influenza di Dai Ailian, rappresenta un’importante dimensione geopolitica.

La compagnia di Suzhou è nota per le sue produzioni ambiziose, che includono classici come “Romeo e Giulietta”, “Lo Schiaccianoci”, “Il Lago dei Cigni” e “Coppelia”, oltre a opere cinesi come “Legend of Beauty” e “My Name is Ding Xiang”, fino a balletti contemporanei.

Articolo precedente
Seafuture: Innovazione e Difesa per l’Economia Italiana
Articolo successivo
Come la Tecnologia Può Proteggerci dalle Alluvioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.