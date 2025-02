La Cina apre un’inchiesta su Google per violazione delle norme antitrust

La Cina ha avviato un’indagine su Google accusandolo di presunte violazioni delle leggi antitrust. L’Amministrazione statale per la regolamentazione dei mercati ha dichiarato che, alla luce dei sospetti sull’operato di Google in relazione alla legge anti monopolio cinese, è stato deciso di intraprendere un’azione legale. Nonostante ciò, l’indagine ha principalmente una valenza simbolica, poiché le operazioni della compagnia statunitense sono già bandite nel paese. Inoltre, tale azione deve essere vista nel contesto delle tensioni più ampie tra Cina e Stati Uniti, dove le questioni legate alla tecnologia e alla concorrenza sono diventate sempre più rilevanti. La decisione di indagare Google è un segnale della crescente determinazione della Cina a proteggere il proprio mercato interno e a combattere ciò che percepisce come pratiche commerciali sleali da parte delle imprese straniere. Sebbene Google non abbia una presenza attiva in Cina a causa delle restrizioni imposte, l’iniziativa cinese riflette le preoccupazioni per il potere e l’influenza che le grandi aziende tecnologiche statunitensi possono esercitare a livello globale. Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni significative per le relazioni commerciali e tecnologiche tra le due nazioni, già in conflitto su diversi fronti. L’indagine potrebbe anche influenzare la posizione di altre aziende statunitensi che operano in Cina, mostrando quanto sia cruciale per loro rispettare le normative locali, soprattutto in un ambiente così competitivo e regolato.