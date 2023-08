La cifra per realizzare il suo sogno ammonta a 13mila euro ma lui acconsente: l’uomo riesce così a trasformarsi in un cane.

Il video di un famoso YouTuber ha sorprendentemente mostrato come il suo sogno sia potuto divenire finalmente realtà. Desiderando più di ogni altra cosa vivere almeno un giorno nelle sembianze di una cane, lo YouTuber ha investito una corposa parte dei suoi risparmi – per un totale di 13mila euro – con l’obiettivo di riuscire a entrare, letteralmente, nelle vesti di un simil Border Collie. Noto, anche tra i più salienti commenti al filmato approdato su TikTok, come “l’uomo che voleva diventare un cane“, lo Youtuber sembra essere riuscito impeccabilmente a realizzare quella che era la sua prima aspirazione.

“Riesci a capire qual’è il segreto di questo cane?“, recita così la didascalia alla virale clip condivisa su TikTok dallo YouTuber @toco_eevee, mentre nella sua biografia si evince – nero su bianco – il suo sogno nel cassetto. “Vorrei diventare un animale“, scrive lo Youtube per presentarsi al suo pubblico in maniera ufficiale. Eppure, prima dello scorso 19 luglio, nessuno sospettava che una simile richiesta potesse – in tal modo – essere assolta.

Lo YouTuber giapponese, Toco, ha voluto testare l’impatto che il suo travestimento avrebbe avuto su persone che non conoscevano il suo desiderio, né tanto meno che credessero che potesse trattarsi di un cane non propriamente da definirsi tale. Il primo grazie di Toco va, in primis, alla creatività di un’azienda locale. La “Zeppet”, a cui lo YouTuber ha affidato il compito di avverare il suo desiderio realizzando un incredibile travestimento e che ha infine mostrato di aver svolto un ottimo lavoro. Al contempo, però, anche l’apporto del suo indossatore non sarebbe stato da meno. Toco, infatti, si è rapportato ai passanti proprio come se fosse, a tutti gli effetti, un Border Collie.

La trasformazione, pur ricordando molto – nel suo risultato – le sembianze di un tipico esemplare di cane da pastore scozzese a pelo lungo, (per cui è sufficiente pensare al celebre e indimenticabile “Lessie” per chiunque volesse farsene un’idea più precisa), sembra aver rispettato a pieno le aspettative dello YouTuber. Il quale, però, ammette di non voler far sapere ai suoi amici più cari della sua “doppia vita”. Sarà per lui davvero possibile rispettare questo suo secondo desiderio?

L’abbraccio con il peculiare esemplare di Border Collie sancisce – dal vivo e con un contatto diretto con la realtà di tutti i giorni – il termine dell’avvenuta e impeccabile trasformazione dello Youtuber in un quattro zampe. Ma, al contempo, reazioni di sorpresa – da parte di utenti che non conoscevano lo YouTuber o che lo avrebbero iniziato a conoscere a partire proprio da questo fondamentale esperimento della sua vita – non sono mancate all’appello. “Non è lui vero?“, domanda un utente non nascondendo il suo stupore di fronte a ciò che ha appena scoperto nella clip.

Che dire? La trasformazione ha messo in crisi milioni di spettatori, non vanificando – però – gli sforzi dello Youtuber anche di fronte a una platea tanto numerosa.