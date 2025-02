La cifra dell’accordo di separazione è stratosferica

Kanye West e Bianca Censori si sarebbero separati, avviando il divorzio con un accordo verbale che prevede un pagamento di 5 milioni di dollari per Censori. La situazione è diventata di grande interesse mediatico, soprattutto dopo il recente episodio della sfilata sul red carpet, dove Censori si è presentata completamente nuda accanto al marito, scatenando un intenso dibattito sulle dinamiche della loro relazione.

La coppia, sposata da circa tre anni, si trova ora in una situazione complessa. Non ci sono state conferme ufficiali, ma voci di corridoio suggeriscono che l’accordo per il divorzio sia già in atto, con l’attesa di documenti legali che definiranno ulteriormente la questione, incluso il diritto di Censori di vivere nella villa da 35 milioni di dollari a Los Angeles.

Attualmente, Kanye West si troverebbe in Giappone, dove ha trascorso una parte dell’anno scorso, probabilmente per distogliere la mente dalle tensioni coniugali e riflettere sulla sua vita personale e professionale.

Le recenti apparizioni ai Grammy Awards di Bianca Censori hanno alimentato anche polemiche globali. La sua decisione di presentarsi nuda ha portato a discussioni sulla rappresentazione delle donne nell’industria musicale. Nonostante le critiche, West ha dichiarato di essere soddisfatto della visibilità ottenuta, affermando che sua moglie fosse la persona più cercata su Google. Inoltre, ha provocatoriamente insinuato che la coppia avesse “battuto i Grammy”, evidenziando come la loro presenza all’evento avesse generato più attenzione dei premi stessi, alimentando ulteriormente il dibattito sulla loro immagine pubblica.