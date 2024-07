la cifra del nuovo contratto è da capogiro

Il gruppo risulta già proprietario di ‘Giallo Zafferano’ e, adesso, con questo nuovo accordo entra in Mondadori anche Benedetta Rossi.

Un nome, una garanzia. Da alcuni anni è una vera e propria celebrità del settore food e una vera e propria influencer per tutti gli appassionati e i cuochi provetti in cucina. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, un personaggio amatissimo della televisione (e della carta stampata) grazie alla sua simpatia, semplicità e alle sue ricette apprezzate e seguite in tutto lo Stivale.

Con il suo marchio “Fatto In Casa Da Benedetta”, Benedetta Rossi è ufficialmente passata sotto l’ala di Mondadori, il noto gruppo editoriale che da decenni rappresenta una fetta molto importante dell’editoria italiana. Il passaggio clamoroso a Mondadori arriva grazie a un sostanzioso accordo che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

Marina Berlusconi, entrando nel dettaglio dell’operazione, ha offerto a Benedetta Rossi 6,9 milioni di euro per acquistare il 51% della società Waimea. Questa, infatti, detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo economico dell’immagine dell’influencer-cuoca e del marito Marco Gentili.

Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori, ha dichiarato in modo del tutto entusiastico che questa importante acquisizione del brand di Benedetta Rossi da parte del Gruppo Mondadori porterà vitali “sinergie a vari livelli”. Si parla, infatti, di contenuti amati dal pubblico, di produzione di contenuti e, più in generale, di un importante e nuovo know-how. “Senza dubbio, questa acquisizione ci rende uno dei principali player multimediali a livello globale nel settore del food & cooking, un ambito di grande orgoglio nazionale”, ha dichiarato Porro.

A questo punto, come è evidente, Mondadori controllerà una coppia leader nel settore food, sia online che sui media tradizionali. Infatti, il gruppo risulta già proprietario di ‘Giallo Zafferano’ e, adesso, con questo nuovo accordo con Benedetta Rossi, Mondadori coordinerà anche le attività legate al marchio ‘Fatto in casa da Benedetta’. Dopo il bilancio del 2028, la partecipazione di Mondadori potrà anche salire al 70%”.