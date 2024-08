la cifra da capogiro per una margherita

Dovrebbe aprire a fine estate la nuova pizzeria di Flavio Briatore a Napoli: quali sono i prezzi da capogiro delle pizze?

Flavio Briatore, noto imprenditore e figura di spicco nel mondo della Formula 1, ha recentemente annunciato l’apertura di una nuova sede del suo celebre ristorante Crazy Pizza, questa volta a Napoli. La notizia suscita curiosità per diversi aspetti, a partire dal prezzo annunciato di una pizza margherita. Tale scelta non mira a provocare il capoluogo partenopeo, bensì a offrire un’esperienza di lusso nel settore della ristorazione, arricchita da servizi esclusivi come personale qualificato e intrattenimenti quali dj set.

Pizza napoletana

Quando apre Crazy Pizza a Napoli

Senza intenzioni bellicose, Briatore sottolinea il suo entusiasmo per l’approdo a Napoli dopo la fine dell’estate, città rinomata per la sua cultura e le eccellenze culinarie. “Per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno – spiega ai taccuini de Il Corriere della sera, riferendosi al monopolio di Sorbillo quando si tratta di pizza napoletana –. Con Sorbillo c’è un rapporto cordiale che va avanti ormai da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi“.

Lo scopo è quello di inserire una proposta diversificata e di alto livello nel panorama gastronomico locale, evidenziando una convivenza armoniosa piuttosto che una competizione con le storiche pizzerie partenopee. La filosofia di Crazy Pizza, infatti, sembra puntare a creare un’esperienza culinaria distinta, che si distacca deliberatamente dalla tradizione pur rispettandola, grazie alla qualità degli ingredienti e alla cura del servizio.

Inoltre, Briatore anticipa futuri sviluppi per Crazy Pizza nel Meridione, con accenni a possibili nuove aperture in località iconiche come Capri, confermando l’entusiasmo per l’accoglienza già riscontrata a Catania.

Quanto costa la pizza nel locale di Napoli

“Il prezzo è di 17 euro, proprio come a Milano”, spiega Briatore quando gli vengono chiesti i prezzi (spesso criticati anche nelle altre sedi di Crazy Pizza). “Sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto“.

Cosa ne penseranno tuttavia locali e turisti di questi prezzi? Il gioco varrà davvero la candela o le polemiche lieviteranno proprio come era successo nel 2021 con l’apertura a Porto Cervo?

Le regole della pizza di Flavio Briatore

Crazy Pizza si distingue per una proposta gastronomica che cerca di differenziarsi dall’offerta tradizionale napoletana, puntando su una pizza caratterizzata da leggerezza e digeribilità. La scelta di ridurre al minimo il lievito e di differenziare il prodotto dalla tipica pizza napoletana rappresenta un tentativo di attrarre una clientela alla ricerca di nuove esperienze culinarie, senza entrare in diretta competizione con le pizzerie locali.

L’arrivo di Crazy Pizza a Napoli si configura, dunque, come un evento significativo non solo per l’economia e il tessuto sociale della città ma anche per l’intero settore gastronomico italiano, che vede nelle dinamiche tra tradizione e innovazione un terreno fertile per nuove eccellenze.