la cifra che la conduttrice percepisce mensilmente da Francesco Totti

Sono passati mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentavano l’emblema dell’amore. Oggi si continua a parlare di loro, ma in veste del tutto diversa, focalizzandosi su separazione, divorzio e assegni di mantenimento.

Ilary Blasi

A tal proposito, ecco quanto percepisce la conduttrice ogni mese.

Ilary Blasi e Francesco Totti: Una storia d’amore finita in frantumi

Fino a poco tempo fa Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentavano una coppia indissolubile che tutti avevano preso come esempio per spiegare che cosa fosse per loro l’amore. Nell’estate del 2023 però, è arrivata quella notizia che come un fulmine a ciel sereno ha colto tutti di sorpresa.

Ilary e Francesco

I due si sono lasciati dopo tre figli insieme e molti anni di matrimonio. Lei ora è felice accanto al suo Sebastian mentre lui si è rifatto una vita con Noemi Bocchi. Pare però che le diatribe fra i due ex coniugi non siano finite e che fra di loro il clima sia tutto tranne che pacifico.

Dal momento della loro separazione, infatti, si sono susseguiti i dispetti da entrambe le parti. Ilary ha poi deciso di esprimere il suo punto di vista realizzando per Netflix il documentario Unica. Ora la conduttrice sembra essere tornata alla carica in quanto, da quello che si dice, avrebbe esatto un piccolo cambiamento nell’assegno di mantenimento che riceve da parte dell’ex marito ogni mese.

A quanto ammonta l’assegno di mantenimento della bella conduttrice?

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, Ilary Blasi potrebbe percepire circa 12.500 € al mese da parte di Francesco Totti. Si tratta di una cifra piuttosto alta, soprattutto se pensiamo al lavoro di Ilary Blasi, il quale le permette di essere pagata profumatamente.

Francesco Totti

Ad ogni modo la conduttrice sembra essere ritornata sui suoi passi in quanto, a causa di un guadagno più limitato rispetto a prima, avrebbe chiesto un aumento dell’assegno di mantenimento che percepisce da parte di Francesco Totti.

Ilary Blasi avrebbe quindi chiesto un aumento sullo stesso, arrivando ad esigere una cifra finale compresa fra i 18 e i 20.000 €. Francesco Totti però non avrebbe preso molto bene questa notizia, tanto da chiedere di tagliare ancor di più l’assegno di mantenimento.

Questo perché la moglie è in grado di mantenersi da sola e il suo contributo basta sicuramente a soddisfare le esigenze dei figli. L’ex capitano della Roma ha inoltre dichiarato come il primogenito della coppia sia ormai autonomo e che abbia smesso di vivere nella casa coniugale da tempo. Chi avrà la meglio in questa ennesima battaglia legale?