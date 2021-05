BOLOGNA – Un successo. Esagerato. A tal punto che la Ciclovia del Sole, arteria sostenibile che collega Mirandola a Bologna, inaugurata lo scorso 13 aprile, che punta a essere una nuova fonte di richiamo per il turismo slow e green, diventa riservata ai soli ciclisti: i pedoni dovranno rinunciarvi, per motivi di sicurezza. Ad annunciarlo è la Città metropolitana di Bologna.

“Visto il grande afflusso delle prime settimane, si è valutata pericolosa l’apertura della ciclabile anche ai pedoni”, avverte l’ente: è “pericolosa la condivisione del tracciato con persone a piedi, sui 32 km del rilevato dell’ex ferrovia Bologna-Verona tra Mirandola e Sala bolognese (Osteria Nuova)”. L’accesso all’itinerario è inoltre consentito “esclusivamente ai mezzi destinati alla manutenzione della ciclovia, ai mezzi autorizzati di RFI e ai mezzi di soccorso”. Rimangono invece promiscui (bici e pedoni) i tratti di attraversamento dei centri abitati “nei quali si raccomanda prudenza e velocità ridotte”.

I numeri della Ciclovia del Sole

Lo scorso aprile era stato inaugurato il tratto modenese-bolognese (46 km). Fa parte dell’Eurovelo 7, la grande arteria cicloturistica che parte da Capo Nord e attraversa l’Europa per oltre 7mila km; in Italia è già percorribile il tratto da Bolzano a Bologna, mentre sono state realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze. La Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze sfiora i 400 km di lunghezza, di cui 154 in Emilia-Romagna e 120 nel territorio della Città metropolitana di Bologna. I lavori nel tratto Mirandola-Osteria Nuova (frazione di Sala Bolognese) sono partiti nella primavera 2019 e si sono recentemente conclusi. Sono otto i Comuni attraversati fra Modenese e Bolognese (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’Emilia)