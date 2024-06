la cicala con gli occhi azzurri è 1 su 1 milione

Nella primavera di quest’anno, un evento raro e affascinante ha colpito l’est degli Stati Uniti: l’emergenza simultanea di due generazioni di cicale, un fenomeno conosciuto come “cicadapocalypse”. Tra i milioni di cicale che emergono, un giovane dell’Illinois ha scoperto un esemplare eccezionale: una cicala dagli occhi blu.

Questo raro mutante è stato trovato da Jack Bailey, un bambino di quattro anni, nel giardino della sua famiglia a Wheaton, Illinois. Le cicale di questa specie, Magicicada cassini, hanno solitamente occhi rossi, rendendo la scoperta di un esemplare dagli occhi blu un evento davvero unico, stimato come “uno su un milione”.

Jack e sua sorella Caroline erano entusiasti di raccogliere le cicale, quando Caroline notò l’esemplare dagli occhi blu nel secchio delle raccolte. La madre, Greta Bailey, inizialmente non si rese conto della rarità della scoperta e permise ai bambini di liberarla. Dopo aver appreso quanto fosse rara, la famiglia tornò a cercarla con torce e, con incredibile fortuna, riuscì a ritrovarla.

Il raro insetto è stato consegnato al Field Museum of Natural History di Chicago, dove sarà esposto fino alla fine di giugno. Gli scienziati del museo sperano di sequenziare il DNA della cicala per comprendere i geni responsabili della sua insolita colorazione degli occhi. Questa scoperta arriva in un anno straordinario per le cicale negli Stati Uniti, con due generazioni, Brood XIX e Brood XIII, che emergono contemporaneamente per la prima volta in 221 anni.

Questi insetti trascorrono la maggior parte della loro vita sottoterra, emergendo solo una volta ogni 13 o 17 anni. Jim Louderman, assistente alla collezione del Field Museum, ha dichiarato: “In tutti i miei anni di studio delle cicale, è la prima volta che vedo un esemplare dagli occhi blu. È un evento davvero raro e affascinante.“