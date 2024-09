La chiave per un corpo docente motivato: la libertà

Per avere classi preparate è fondamentale disporre di educatori motivati e capaci, in grado di trasmettere ai discenti le conoscenze delle varie discipline. Tuttavia, a causa della carenza di insegnanti a livello globale, molti paesi assumono personale non qualificato o con una preparazione superficiale nelle scuole.

In queste situazioni, gli studenti non ricevono una formazione adeguata, la qualità dell’insegnamento nella comunità scolastica diminuisce e gli insegnanti stessi si sentono snobbati, poiché il loro impegno lavorativo viene trascurato dalle politiche salariali e lavorative del proprio paese.

Per migliorare la qualità dell’offerta formativa, diversi paesi hanno avviato iniziative significative per garantire un insegnamento di alta qualità, come l’istituzione di corsi di laurea specifici per affrontare il mondo della scuola. Tuttavia, anche in questi casi, il contesto non pare migliorare molto, con docenti precari e demotivati che non sanno quando verranno stabilizzati, e un gran numero di studenti che non riescono a superare le prove ministeriali (un fenomeno che si verificava già ben prima dell’arrivo delle chat GPT).

Secondo Shelley Stagg Peterson, esperta nel campo della formazione, per affrontare questi problemi le scuole di tutto il mondo dovrebbero adottare il modello “ricerca-azione collaborativa”, che consente agli insegnanti di avere il controllo sulla propria formazione e sull’insegnamento delle discipline che seguitano.

Questo approccio motiva notevolmente di più i docenti e migliora il loro rapporto con la classe. Inoltre, sviluppa una cultura di collaborazione che spinge le scuole a aggiornarsi continuamente sui principali metodi d’insegnamento e a rivedere i contenuti trattati in aula.

Attraverso questo metodo, gli insegnanti riescono anche a monitorare i risultati del proprio lavoro tramite dati facilmente analizzabili, che consentono di seguire il livello d’entusiasmo nello studio da parte degli studenti.

Tuttavia, esiste un unico problema. Non molti sistemi scolastici nel mondo garantiscono libertà assoluta nei metodi d’insegnamento o la libertà di scegliere cosa insegnare. Sistemi scolastici rigidi e con programmi statici (e molto obsoleti) ostacolano la possibilità di ottenere risultati tangibili in tempi brevi.

Per questo motivo, Shelley Stagg Peterson consiglia a tutti i governi del mondo di riformare i propri sistemi scolastici, rendendoli più flessibili, efficienti e meno discriminatori nei confronti degli studenti e degli stessi insegnanti.