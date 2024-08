“La chemioterapia ha funzionato”, l’annuncio pieno di gioia dell’attrice, ma ora è irriconoscibile

Nicole Eggert, 52 anni, celebre per il ruolo di Summer Quinn nella famosissima serie TV Baywatch, ha condiviso una notizia importante riguardo la sua battaglia contro il cancro al seno. L’attrice aveva rivelato lo scorso gennaio di aver scoperto di avere un carcinoma cribriforme al secondo stadio. Qualche giorno fa, tramite un video pubblicato su Instagram, Nicole ha comunicato commossa che la chemioterapia ha avuto successo.

Ottime notizie per Nicole Eggert: “la chemioterapia ha funzionato!”

Nel video, visibilmente commossa, Nicole Eggert ha parlato a cuore aperto ai suoi fan, aggiornandoli sulle sue condizioni di salute. Felice ed emozionata, l’attrice ha dichiarato:

«Il mio corpo ha risposto perfettamente alla chemioterapia. Non è stato rilevato alcun cancro nell’area in cui prima c’era».

Nicole ha poi annunciato che si sottoporrà a una mastectomia con la ricostruzione del seno. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso la guarigione completa e la ripresa della sua vita.

“Ho il via libera per procedere e programmare l’intervento. Le chemio hanno funzionato, hanno funzionato, hanno funzionato!”

La notizia arriva in un momento speciale per Nicole, che ha espresso la sua immensa gioia e gratitudine. L’attrice ha dichiarato raggiante di non vedere l’ora di festeggiare il compleanno della figlia Dylan che le è sempre stata vicina in questo difficile percorso.

Già lo scorso marzo, l’ex star aveva condiviso un momento toccante con i suoi follower, pubblicando un video in cui, con l’aiuto di Dylan, si rasava a zero i capelli prima di iniziare il ciclo di chemioterapia. Il post era accompagnato dalla didascalia: “Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo”.

Il percorso di Nicole Eggert contro il cancro al seno, seguito con attenzione e affetto dai suoi fan, è un esempio di coraggio e determinazione. La notizia del successo della chemioterapia e della prossima operazione rappresenta una svolta positiva e dà speranza a molte persone che affrontano situazioni simili.

Leggi anche: “Ho scoperto di avere un cancro”, le strazianti parole di Nicole Eggert