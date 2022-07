La leggenda della canzone Paul Anka, interprete tra gli anni ’50 e ’60 di grandi successi come “Diana”, “Lonely Boy”, “Put your Head on My ShoulderW e “You Are My Destiny”, è stata la star più ammirata e venerata della “Celebrity Adventures 2022”, il grande evento benefico promosso da Andrea Bocelli.

La villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi (Lucca), in riva al mare, ha visto la presenza di molti ospiti internazionali per una cena di gala con un’asta benefica, con tutti gli invitati di bianco vestiti. Insieme a Paul Anka, che ha regalato alcune delle sue hit ai 300 benefattori giunti da ogni parte del mondo su invito del tenore italiano, un altro grande cantante americano, Michael Bolton, che ha legato la sua fama a brani come “How Am I Supposed to Live Without You”, “When a Man Loves a Woman” e “That’s What Love is All About”.

Tra i vip accolti da Andrea Bocelli e dalla moglie Veronica Verti, l’attore Frank D’Ambrosio, noto per aver interpretato Anthony Corleone jr nel film “Il Padrino – Parte III” (1990) di Francis Ford Coppola; la cantante e attrice Vanessa Hudgens che ha raggiunto la popolarità nel 2006 grazie al ruolo di Gabriella Montez nel film Disney “High School Musical”; l’attrice Nathalie Emmanuel, nota per il ruolo di Missandei nella serie televisiva “Il Trono di Spade”; il violinista David Garrett; il cantante Pago; la cantante Chiara Galiazzo; il direttore d’orchestra Carlo Bernini; la musicista Kris Reichert; il violoncellista Stjepan Hauser che ha co-fondato 2Cellos; la showgirl Valeria Marini.

Con “Celebrity Adventures 2022”, Andrea Bocelli porta avanti la tradizione inaugurata nel 2014 con la “Celebrity Fight Night” e ospita nella sua Toscana grandi nomi, uniti nel segno della beneficenza.

Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi per i progetti benefici promossi dalla Andrea Bocelli Foundation, che destinerà i proventi derivanti da tre serate a progetti educativi in Italia e ad Haiti nell’ambito del programma di intervento “Break the Barriers”, in linea con la mission della Fondazione di “offrire opportunità a persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale, per il superamento di ogni barriera che ostacoli l’espressione del potenziale di ciascuno”.

In particolare, l’Andrea Bocelli Foundation destinerà i fondi raccolti al nuovo progetto inaugurato a San Ginesio, nelle Marche, per l’Istituto Superiore per l’Industria e Artigianato, la cui struttura precedente è andata distrutta dallo sciame sismico che ha colpito il Centro Italia nel 2016. In Italia, ABF continuerà a operare per offrire accesso a un’istruzione di qualità anche ai bambini ospedalizzati attraverso i linguaggi innovativi quali arte, musica e digitale. Ad Haiti, ABF continuerà a garantire l’accesso all’istruzione agli oltre 3.000 studenti delle sue 5 scuole di St. Philomene, St. Augustin, Notre Dame du Rosaire, Manitane Dame Marie e St. Raphael, ad assicurare un salario a tutto il personale didattico e a offrire i trattamenti medici necessari a tutti i bambini.

“Celebrity Adventures 2022” si articola in tre serate: il 28 luglio a Lajatico (Pisa), si è tenuto il concerto al Teatro del Silenzio, inaugurato nel 2006; il 30 luglio e il 1° agosto due cene di gala presso la villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi.